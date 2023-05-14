Bugün şehirden uzaklaşma günü

Muhtemelen üzerine en çok düşünülen, konuşulan, yazılan günlerdendir pazar. Bunun nedeni bizi yeni bir durumla yüzleştirmesi. Yeni durumdan kastım, haftanın geri kalan altı gününden farklı bir gerçeklik içinde olması. Bugünün bir adı var ama Paviç gibi düşünerek bizler kendi adlarımızdan feragat edebilir, belki de pazarları zihin dünyamızın turisti olup, bir dinlenme alanı oluşturabiliriz. Yine de uzun kahvaltıları, aile sohbetlerini hatırlattığı için klasik pazarları da seviyoruz. Tüm bunları tartışmak için Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar’ın kapısını çaldık ve kendisiyle pazar günlerinin dedikodusunu yaptık.

ARKADAŞLARLA YARENLİK

Ona “Klasik bir pazarınız nasıl geçer” diye sorduğumuzda önce pandemiden kalan bir alışkanlık olarak erken kalktığını söylüyor. Sonra da şunları anlatıyor: “Ormana yürüyüşe giderim. Kuş sesleri arasında temiz havayı ciğerlerime doldura doldura yeteri kadar yürüyüş yaparım. Ardından ailemle birlikte pazar sabahı hafta içinin koşuşturmasından uzak, birlikte kahvaltı etmenin keyfine varırım. Sonrasında mahallenin parkı içerisindeki çay bahçesinde oturup, bulduğum arkadaşlarla yarenlik ederim. Pazar günü benim için şehir içerisinde şehirden bir nebzecik de olsa uzaklaşma demektir.”

Peki diyoruz, pazar sıkıntısından kurtulmak için okurlarımıza bir öneriniz var mı? Aytar bu noktada bizi durduruyor ve “Pazarları benim için sıkıntı değildir” diyor. Ona göre bugün yapacak çok iş var! Sonra başlıyor anlatmaya: “İnsanın iyi ki pazarlar var diyesi geliyor. Balkondaki çiçeklerimle halleşmek bile bugüne nasip oluyor. Kitaplığımda günlerce belki de aylarca selamlaşamadığım eserlerle selamlaşmaya, hasbihal etmeye de birçok vakitler pazar günü vesile oluyor desem yalan olmaz. Hele ki kütüphane de yer alan eski yazılar, dergiler, fotoğraf albümleri de işin içine girerse değmeyin keyfime… derim.”

WESTERN KUŞAĞINA DİKKAT

Her konuğumuza olduğu gibi Aytar’a da pazar günü izlenecek en iyi film hangisidir, diye soruyoruz. Kendisinin bu günlere has bir film önerisi yok. Fakat eskiden kalan bir gelenek olarak TRT ekranlarındaki Western kuşağına da dikkat çekiyor. Hatta, “Bu filmlerini sabah kahvaltı esnasında izlemek benim kuşağımdaki insanlar için bir seçenek olarak görülüyor olabilir” diyor.

Aytar pazar günleri “okuma saati keyfi geldiğinde” mütevazı(!) kitaplığına müracaat ettiğini söylüyor. Ardından da “Orada yıllar yılı alıp rafa yerleştirdiğim fakat bir türlü sıra gelmemiş eserlerden biri bana göz kırpar. İşte o vakit okuma serüveni de başlar.” cümlelerini kuruyor. Doğrusu bu durumun hepimiz için ortak bir an veya anı olduğunu da söyleyebiliriz, değil mi? Aytar’a göz kırpan kitaplar ise daha çok sanat tarihi, tarih muhtevalı kitaplar olurmuş. Hatta, “Hafta içi kafama takılan bir konunun arka planını bu eserlerde araştırmak açıklığa kavuşturmak için en büyük fırsattır diye düşünüyorum” ifadelerini de ekliyor.

Mahalle cami ve çay bahçesi

Hafta içi görüşme imkânı bulamadığı kadim dostlarıyla bir çay bahçesinde oturup laflamak, pazar ritüellerinden birisiymiş. Aytar, “Günlük yapılacak sorumluluklardan uzak kitaplar, yazılar, hatıralar eşliğinde ve birbiri ardına içilen çaylarla sohbetin nasıl akıp gittiğini vaktin nasıl geçtiğini anlayamayız bile.” diyor. Bu ortam için favori mekânı ise mahalle cami ve bahçesinde yer alan çay ocağı olurmuş.

Malum bugün dinlenme günü. Ama bazılarımız sakinlikte çalışmayı sever. Aytar da bu konuda bize katılıyor ve pazarların aslında çalışma için oldukça verimli olduğunun altını çiziyor: “Pazar günleri tatil olarak bilinir, doğrudur. Fakat aynı zamanda en verimli çalışma zamanımdır desek yanılmış olmam. Hafta içi aldığım notlara göz atıp planladığım kitap, yazı çalışmalarıma açılan en verimli çalışma anlarımdandır diyebilirim.”

Ve nihayet son soruya geldik. Aytar hocamıza, pazar günü sizce nasıl bir insan olurdu, diye soruyoruz. Bize şu yanıtı veriyor: “Nev-i şahsına münhasır biri olurdu derim. Çünkü tüm yapmacık hâllerinden sıyrılıp kendi kişiliğini bulan, kendi yapmak istediklerini yapan biri olurdu diye düşünüyorum.”







