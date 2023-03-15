Büyük bir üzüntü, büyük sevinçlere dahi gölge düşürüyor: İlk kitap ilk heyecan

Ayşe Altıntaş’ın ilk kitabı Yokluğun Eskimeden Hece Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitabının heyecanını Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hissedemediğini belirten Altıntaş, “Büyük bir üzüntü, büyük sevinçlere dahi gölge düşürüyor” ifadelerini kullanıyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Daha önce birçok dergide şiirlerim yayımlanmasına rağmen Yedi İklim’de çıkan “Huzur” isimli şiirim benim için ilkti. O şiirin yayımlanmasını çok büyük bir heyecanla beklemiştim. Şiirimin yayımlanmak üzere ayrıldığına dair aldığım mailden yayımlanana kadar geçen süreç çok uzun gelmişti. Aynı zamanda çok keyifli ve heyecanlı bir dönemdi. Hece dergisinde yayımlanan ilk şiirimde de aynı heyecanı hissetmiştim.

Yokluğun Eskimeden, Ayşe Altıntaş, Hece Yayınları.

DÜNYA BÖYLE BİR YER

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Kitabımın basıldığını öğrendiğimde çok sevindim. Sevincimi nasıl yaşayacağımı bilemeyecek kadar çok. Maalesef bu sevinç uzun sürmedi. O gece birçok ilimizde deprem oldu. Normal şartlarda kitabımı elime alınca sevinçten havalara uçardım herhalde. Sonra da bütün sevdiklerimi arayıp sevincimi paylaşırdım, fakat öyle olmadı. Asrın felaketi dediğimiz bu felaket, üç yıldır heyecanla beklediğim kitabımın sevincini doğal olarak gölgeledi. Bir süre hayatın anlamsızlığını ve yazmanın gerekli olup olmadığını sorguladıktan sonra okuma yazma rutinime dönebildim.

Kargonun geldiği gün kitapları şöyle bir karıştırıp gözümün önünde olmayacak bir yere kaldırdım. Bunca vakit geçti fakat hâlâ elime alıp okuyamadım.

Bu denli büyük bir üzüntü, büyük sevinçlere dahi gölge düşürüyor. Dünya böyle bir yer işte. Bugün kıymet verdiğin şey yarın önemini yitirebiliyor. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Bütün hayatım boyunca acziyetimi bu denli hissettiğim başka bir olay hatırlamıyorum.

Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Kitabımı ilk imzaladığım kişiler dostlarımdı. Kitabımın her aşamasında yanımda olup her manada desteğini esirgemeyen güzel insanlar. Bunlar arasında imzalı kitabı beklemeden internetten sipariş verenlerde var.

Yazmaya nasıl başladınız?

İlkokul üçüncü sınıftaydım. Orman Haftası için düzenlenen bir şiir yarışmasına yazmıştım ilk şiirimi. Benden yaşça büyük kuzenim teşvik etmişti. İlk şiir kitabımı da o hediye etmişti. Bu kitap Mustafa Ruhi Şirin’in “Çocuk Kalbimdeki Kuş” isimli şiir kitabıydı. Kitap adeta büyülemişti beni. Hiç unutmam o şiirleri ezberleyene kadar okumuştum. Aynı yıl Cahit Zarifoğlu’nun eserleriyle de tanıştım. Yürekdede ile Padişah bunların arasında en sevdiğimdi.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Gündüz de yazdığım oluyor fakat gece yazmak benim için daha evla. Sessizlikte insan kendi sesini daha iyi duyabiliyor sanki. Genelde geceleri ilk hâlini oluşturup gündüz düzenlemelerini yapıyorum.

Defter mi, bilgisayar mı?