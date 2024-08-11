Buzulların arasında halay ve flyboard

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı. Bir zamanlar terörle anılan Cilo Dağı artık festivallere ev sahipliği yapıyor. Yurdun dört bir yanından kente gelen vatandaşlar, hafta sonunu keyifli aktivitelerle geçiriyor. Güvenliğin üst düzeyde olduğu festivalde yamaç paraşüt, flyboard, dağ bisikleti, kano, pafting, sörf, yelken, dağcılık, trekking, kampçılık, kayak ve snowboard etkinlikleri yapılıyor.

30 BİN KİŞİ BÖLGEYE GELDİ

Cilo Set Göllerinde Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen 6. Cilo Festivaline bu yıl geniş katılım oldu. Festival için Hakkari’nin 4 ilçesinden, beldelerinden ve merkezden onlarca otobüs Cilo’ya çıktı. Set göllerine yakın bir noktada park eden servisler 40 tane ring aracı ile festival alanına taşındı. Yüzlerce çadırın kurulduğu festival alanında binlerce kişi geceyi Cilo Buzulları Set Gölünde geçirdi. Emniyet verilerine göre festivale bu yıl 30 binin üzerinde katılım sağlandı.

BAKANLAR HALAYA EŞLİK ETTİ

2 gün sürecek festivalde konserler düzenlenirken müziğe eşlik eden katılımcılar halay çekti. Festivale katılan İçişleri Ali Yerlikaya da eşi ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile halaya eşlik etti. Festivale ayrıca Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de katıldı. Herkesi festivale davet eden Yerlikaya, "Festivale ailelemle geldim. Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Yüksekova neyse Türkiye odur. Hakkari neyse Türkiye odur. Terörle azimle mücadele edilecek. Kaç metrede olursa olsun o mücadelemiz devam edecek” dedi.

BUZULLARI KEŞFETTİK

Festivale katılan İbrahim Tatlı, "İlk defa geliyorum. Güzel, gezmeye değecek bir yer. Bir zamanlar terörden dolayı çıkamıyorduk. Ama şimdi ailelerimiz ile buralara birlikte geliyoruz” dedi. Hakkari Yüksekova’da yaşayan esnaf Ömer tatlı da “Esnaf bu festivalle canlanıyor. Esnafa can suyu oluyor. Çadır kuruyoruz geceyi burada geçiriyoruz. Geceleri şarkı söyleyip sabaha kadar eğleniyoruz. Üniversiteli gençler oluyor. Hepimiz doyasıya eğleniyoruz. Su ve yiyecekleri kendimiz karşılıyoruz. Bir zamanlar buralara girmek sıkıntıydı şimdi rahatlıkla girip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı. Hakkari’de yaşayan öğrenci Gamze Adıyaman, “İkinci defa geldim. Geçen yıl tecrübesizdim, bu yıl daha hazırlıklı geldim. Ailemle geldim. 18 yaşındayım, buraları hiç keşfedemedik bilmiyorduk. Buzulları keşfettik. Dört mevsim burada birarada” diye konuştu.

KOMŞULARDAN FESTİVALE İLGİ YOĞUN

Festivale yabancıların da ilgisi büyüktü, komşu ülkeler Irak ve İran’dan gelen turistler oldu. Irak Zaho’da yaşayan tekstil işi ile uğraşan Serdar Ali, “İlk gelişim oldu. Geçtiğimiz yıllar televizyonlarda gazetelerden gördüm. Bu sene gelmek istedim. Ailemle beraber çıkıp geldik. Zaho’dan buraya gelmemiz 4 saat sürdü. Sonuna kadar değecek bir deneyim yaşıyoruz. Irak’daki komşularımız da geldi” dedi.











