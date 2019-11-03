Hayat Caza zaman var
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Caz’a zaman var

İstanbul’un sokakları çoktan Youn Sun Nah afişleri ile donatıldı. UNESCO İyi Niyet Elçisi de olan Güney Kore’li caz müzisyeni 11 Kasım’da konser verecek. Sun Nah “İstanbul’a gelmek için her zaman çok hevesliyim” diyor.

Hakan Varol Yeni Şafak
Youn Sun Nah
Youn Sun Nah

Youn Sun Nah, 11 Kasım’da CRR Sahnesi’nde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Özel tınısı, doğaçlamaları ve konserde kurduğu samimi ilişkileri ile dikkat çeken caz müzisyeni, sahnede 20 yılını geride bıraktı. İstanbul’a gelmek için her zaman çok hevesli olduğunu belirten Youn Sun Nah sorularımızı cevapladı.

Güney Kore denilince müzik anlamında aklımıza hemem K-Pop geliyor. Bir caz yıldızı olarak K-Pop hakkında ne düşünüyorsunuz?

K-Pop olayı inanılmaz. Biri bana gençken, böyle bir şeyin olacağını söyleseydi, buna asla inanmazdım. O günlerde sınırlarımızın ötesinde Kimera dışında hiçbir Koreli şarkıcı bilinmezdi. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde gidiyorum ve K-Pop’u duyuyorum. Konser biletleri birkaç dakika içinde tükeniyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İnsanların bu müzikten zevk alıyor. Dinleyiciye duygu aktardığını düşünüyorum.

KORE’DE CAZ AZ GELİŞTİ

Güney Kore’li caz yıldızlarını araştırmak istediğimde neredeyse hiç veri elde edemedim. Sizce caz sanatçıları yeterince yurt dışına yatırım yapamıyor mu, en azından Türkiye’ye?

Caz, Kore’de son zamanlarda gelişti. 2000 yılından önce, Kore’de sadece birkaç caz müzisyeni vardı.Yeni nesil caz müzisyenlerinin kendilerini Türkiye veya başka ülkelerde tanıtmaları muhtemelen biraz daha zaman alacak.

UNESCO Uluslararası Caz Günü için Güney Kore’nin iyi niyet elçisi oldunuz. O sahnede olmak size ne hissettirdi?

Çok ilginç bir deneyimdi. Dünya çapında cazı tanıtmak, genç müzisyenleri öne çıkarmak için önemli bir fırsattı. Herbie Hancock, Chucho Valdés, Cassandra Wilson ve diğer tüm efsanelerle sahnede olmak şaşırtıcıydı.

KENTİN ÖZEL BİR ENERJİSİ VAR

İstanbul’a daha önce defalarca geldiniz, turistik gezilerde bulundunuz. Sizi en çok ne etkiledi?

İstanbul'a defalarca geldim ama ne yazık ki istediğim gibi gezmek için her seferinde az zamanım oldu. İstanbul'a gelmek için her zaman çok hevesliyim. Öncelikle Türkiye ve Güney Kore kardeş ülkelerdir. İstanbul muhteşem anıtlarının ötesinde gelenek ve modernite arasında özel bir enerji yayıyor. Başka hiçbir yerde görmediğim eşsiz bir atmosfere sahip. Bu nedenle İstanbul’da kendimi çok iyi hissediyorum.

Fransızca şarkı söylemek sizin için tutku mu?

Fransızca şarkıları çok severim. Gençken, birçok Fransız şarkıcı keşfetmemi sağlayan biriyle tanışacak kadar şanslıydım. O sırada şarkı sözlerinin ne anlama geldiğini bilmiyordum ama zamanla öğrendim. Hikayeler hayal ettim, görüntüler gördüm. Yıllar sonra, sözlerin anlamını keşfettiğimde, bana daha da fazla duygu ve ilham verdi. Bu nedenle evet, konserlerim sırasında Fransızca şarkı söylemek bir çeşit tutku.

İstanbul’daki bir konserinizde aranızda “Aranızda Fransız var mı, varsa önünde şarkı söylemek çok zor olacak” demiştiniz. Hem çok samimisiniz hem de özgüvenli, başarının sırrı buradan mı geçiyor?

Yurtdışında çok zaman geçiriyorum ve aslında Fransa’da uzun süre yaşadım. Ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzak hissetmek, evinizden uzakta olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu yüzden yurtdışındayken, her zaman bir Fransız şarkısı ya da Korece şarkı söylemeden önce sorarım. Eğer bir gün Seul’de bir Türkçe şarkı söylersem, dinleyicilerin arasında Türk olup olmadığını soracağımdan eminim.

Doğaçlama eşsiz bir andır

  • Başarı için şansa inanıyor musunuz?
  • Evet, sanatsal bir kariyerde şansa inanıyorum. Özellikle kadere ve şansa inanıyorum. Benim şansım 2010 yılında “Same Girl” albümünün piyasaya sürülmesiydi. Bu albüm öncekilerden daha başarılıydı. Same Girl uluslararası bir kariyere girmeme izin verdi ancak şansın ötesinde, özellikle benimle çalışan insanların emeği çok büyük.
  • Konserlerinizde albüm şarkılarının yanı sıra doğaçlamalarınız da kendini gösteriyor...
  • Konserler sırasında, bazı şarkılar albüme oldukça yakın yorumlanır, bazıları ise farklıdır.Her zaman farklı albümler ve konserler verdim. Bunlar aynı şeyin iki yüzü.Albüm kaydedildiğinde, şarkılar hala durağandır, sahnede böyle olmaz. Her gece farklı şekilde doğaçlama yapabiliriz. Bu da öyle sanıyorum ki müzisyenler ve izleyiciler için eşsiz bir an oluşturur.
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