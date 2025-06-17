Cemil Meriç vefatının 38. yılında anıldı

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından, AK Parti Genel Merkezi'nde "Cemil Meriç'i Anma" programı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ve çok sayıda davetli katıldı.

KARANLIKTA GÖREBİLEN BİR RUH

Programda konuşan AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Cemil Meriç'i rahmet, hürmet, şükran ve duayla andığını belirterek, "Cemil Meriç, bu ülkenin aklına, vicdanına, kalbine ses olan büyük bir mütefekkirdir. Onun ifadesiyle, ulu çınarlar gibi fırtınalı diyarlarda yetişen müstesna bir şahsiyettir. Karanlıkta görebilen bir ruh, gözleri görmese de çağını bizden daha iyi gören bir bilgedir" diye konuştu.

Yayman, Meriç’in “kalemle doğdum” sözünü hatırlatarak, onun bu ülkenin aklına, vicdanına ve kalbine ses olduğunu ifade etti. Meriç'in hemşehrisi ve öğrencisi olmanın memnuniyetini dile getiren Yayman, AK Parti Genel Merkezi'nde Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak ilk toplantılarını Cemil Meriç'i anmak üzerine yapmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Yayman, “Bugün burada onun fikirlerinin iktidarda olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim” sözlerini sarf etti.

"OKUDUKÇA DA BİZİ AYDINLATIRDI"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da, Cemil Meriç'in kitaplarının fikir dünyasına güneş gibi doğduğu, kelimelerinin karanlıkları yıldız gibi aydınlattığı değerlendirmesinde bulunarak, “Cemil Meriç okurken, öğrencilik yıllarımızda Türkiye'nin ona ne kadar ihtiyacı olduğunu derinden hissederek okurduk ve okudukça da bizi aydınlatırdı” ifadesini kullandı.

"CEMİL MERİÇ HERKESİN FARKLI DÜZEYLERDE NASİPLENMESİNİ SAĞLADI"