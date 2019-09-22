Hayat Çocuklar sanatla beslenmeli
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Çocuklar sanatla beslenmeli

İstanbul “Papagenolar” isimli tam 13 kere perde diyecek harika bir çocuk operasına sahne olacak. Çocuk operasının yönetmeni Caner Akın ile operaya ilgi duyan çocukların velilerinin ne yapması gerekliliğinden, opera sanatının çocuklar üzerindeki etkisine kadar geniş bir yelpazede sohbet ettik. Akın, bize en önemli unsurun çocukların tüm sanat dalları ile beslenmesinin altını çizdi.

Hakan Varol Yeni Şafak
Papagenolar
Papagenolar

DenizBank Çocuk Operası, yeni sezona Zorlu PSM’de sahne alacak” Papagenolar” ile merhaba diyor. 22 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde izleyici ile buluşacak gösteriler için W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası’ndan ilham oldu.

Caner Akın

Çocukların operaya ilgisi nasıl oluşuyor, tek etken ailesi mi? Örneğin ailesinin operaya aşina olmadığı bir çocuk ilgi duyup bunu tanımak isteyebiliyor mu?

Aslında çocukların demekten ziyade insanların operaya ilgisi diye bakmak daha doğru. Opera sanatı bütün sanat dallarını içinde barındırıyor. Resim, heykel, müzik, tiyatro, edebiyat... Hepsinin içinde bulunduğu bir sanat dalında da her insanın kendinden bir şeyler bulmaması imkansız. Hele ki çocuklar öyle yüksek ve açık varlıklar ki, kendilerine sunulan herhangi bir şeyin kaliteli olup olmadığını hemen anlayabiliyorlar. Artık iletişim çağındayız. Herkes her türlü bilgiye hemen ulaşabiliyor. O yüzden de bütün sanat dallarıyla iç içe olan opera sanatı ile hiç tanışmamış bir çocuk bile doğru anlatımla kendi içinde merak uyandırabiliyor.

Çocuklar opera gibi ağır ve dikkat gerektiren bir sanatı nasıl icra ediyor. Provalar, ezber süreçleri nasıl geçiyor?

Aslında çocuklardan daha çok profesyonel opera şarkıcıları sahnede yer alıyor. Çünkü opera sanatını icra edebilmek için belirli bir yaş ve olgunluğa erişmek gerek. Çocuk solistlerimiz ve koromuz da sahnede mevcut fakat onlara şu an opera sanatçısı dememiz için çok erken. Ama gelecekte çok iyi birer sanatçı olacaklarına eminim.

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Çocuğunun bu sanatla ilgilenmesini isteyen bir ebeveyn ne yapmalı?

Çocuğunun bu sanatla ilgilenmesi isteyen bir ebeveynin yapacağı en önemli şey, çocuğunu kültürel her açıdan beslemek. Sinema, resim, müzik ve tiyatro gibi ana sanat dallarıyla çocuklarının ilgilenmesini sağlarsa aileler, hem bu sanatla ilgilenmeleri için altyapı sağlamış olurlar hem de yaşadığımız zamanda dopdolu bir birey yetişmesini sağlarlar.

DenizBank Çocuk Operası bu sezonda bize neler sunuyor?

Denizbank’ın bu işe destek olması çok önemli. Burada geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için son derece önemli bir sorumluluğu üstlenmek. Ayrıca geleceğin seyircilerini yetiştirip sanatın her dalında iyiyi, güzeli aramaya teşvik etmek. Bu vizyona sahip olan DenizBank Çocuk Operası bu sene Papagenolar ile hayata geçti. 2020 Ocak ayından itibaren de yepyeni bir eserle çocuklarımızın karşısında olacağız. Şimdilik sadece şu kadarını açıklayabilirim ki; yeni eserimiz çocuklara bütün opera repertuarını kapsayan, operayı anlatan ve sevdiren bambaşka bir eser olacak. Hatta bu sefer ben de sahnede diğer solist arkadaşlarımla beraber olacağım.

Sevgi dönüştürür

Papagenolar gösterisi hakkında detay öğrenebilir miyiz?

Papagenolar, Mozart’ın ölümsüz eseri Sihirli Flüt Operasından doğan bir eser. Papageno eşi Papagena’ya kavuşmuş, çocukları Papapera, Papabora ve köpekleri Papakuki ile muhteşem bir ailesi olmuştur. Gece kraliçesi ise eski güçleri kaybetmiştir. Hikayemizde Gece Kraliçesi’nin tekrardan eski güçlerini kazanmaya çalışması, bunun için Papageno’yu kandırması ve insanlar kötü bile olsa onları iyi insan haline getirmek için içlerinde azıcık dahi olsa sevgi kırıntısından yola çıkılması gerektiğini anlatıyor. Sevgi her türlü kötülüğün üstesinden gelecektir. Kötü insanları bile iyi insan yapacaktır. İyi insan olmak da buna değer.

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Bir rejisör olarak çocuklar ile böylesine bir sanat dalında çalışmak nasıl? Büyükler ile kıyas ettiğimizde neler dikkatinizi çekiyor?

Çocuklarla çalışmak büyüklerle çalışmaya kıyasla çok daha heyecanlı benim için. Kendi oğlumdan da gözlediğim üzere onlarla çalışırken kendinizin en saf ve en temiz hali olmak zorundasınız. Yoksa onlara ulaşmanız mümkün değil. Bu da tabi bir rejisör için inanılmaz ruhunu ve algılayışını bambaşka boyuta taşıyan bir durum.

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