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Hayat Çocuklara dijital ekranı sınırlayın
GENEL SAĞLIK

Çocuklara dijital ekranı sınırlayın

Tablet ve akıllı telefonu sık kullanan çocukların göz sağlığı tehlikede. Parıltı, yansıma ve parlaklık değişimleri, görme keskinliğinin azalmasına yol açıyor. Ekran kullanımı 3-4 yaş grubunda 45 dakika (15’er dakika aralıkla), 4 yaşın üstündeki çocuklarda ise 2 saati geçmemeli.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çocuklara dijital ekranı sınırlayın
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Tablet ve akıllı telefonu sık kullanan çocuklarda ‘dijital ekran yorgunluğu’ yaşanıyor. Göz sağlığını tehdit eden bu rahatsızlığın temelinde ise uzun süre ekrana odaklanmak yatıyor. Parıltı, yansımalar ve parlaklık değişimleri, en sonunda gözyaşı dengesizliğine ve kuru gözlere neden olan göz kırpma sorununa yol açıyor.

Göz kırpmalar gözyaşı dengesini etkilerken, görme keskinliğinin azalmasına da yol açıyor. Rahatsızlığı engellemek için özellikle 3-4 yaş grubu çocukların bir günde ekran karşısında geçirdikleri süreyi 45 dakikayla sınırlamak, bu süreleri de 15’er dakikaya bölmek gerekiyor. 4 yaşın üstündeki çocuklarda ekran kullanımının 2 saati geçmemesi gerekiyor.

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