Dedem ana dili için savaştı

Ubıhça dilini konuşan son kişi Tevfik Esenç’in hayatı “Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız” ismiyle belgesel oldu. Kendisi dilini yaşatmak için 1950’li yıllarda Paris ve Oslo’da dil bilimcilerle çalışıp, Ubıhçayla ilgili sözlükler hazırlamıştı. 1992’de vefat eden Esenç’in torunu Burcu Ayşe Esenç ve Cantekin Cantez’in çektiği belgesel geçtiğimiz hafta “Antalya Altın Portakal Film Festivali”nde yarıştı. Buradan da Malatya Film Festivali’ne gidecek belgesel, uzun metrajlı filmlerle yarışacak. Tevfik Esenç’i, Ubıhları ve belgeseli filmin yönetmenleriyle konuştuk...

Dedeniz ve beraberinde gelenler çocuklarına Ubıhçayı öğretemediler. Belli ki gerekçeleri de vardı. Ama dillerini korudular. Bu açıdan baktığınızda dedenize ve o kuşağa sitem ediyor musunuz?

Sitem etmiyorum çünkü bu sürecin tamamını çok iyi biliyorum. Çerkes dili öğretildi, yok olmadı. Ama Ubıhça konuşması çok zor bir dil. 1864’te göç ettiklerinde ise ortak dil konuşma ihtiyaçları vardı. Aynı zamanda o dönemde devlet “Türkçe Konuş” diye bir kampanya yürütüyor.

Bu dil nasıl yok oluyor?

Ruslar tarafından topraklarından sürülen Ubıhlar bir süre ana dillerini konuşmaya devam ediyorlar ama çocuklarına öğretemiyorlar. Ya da öğretilenler yavaş yavaş unutuluyor. Aynı denizde bir inci tanesinin yok oluşu gibi. Dramatik anlamda her şeye hakim olan biri dili koruyor. O da dedem Tevfik Esenç’ti. Dedem Kafkasya’dan Türkiye’ye sürülen büyük dedem Papuj’dan öğrendiği için bir Kafkas gibi konuşuyor. Çocukluğumda bu dil konuşulurdu. Hatta bizim anlamamamızı istedikleri konular geçtiği zaman Ubıhça konuşurlardı. Politik meseleler de dil üzerinde bir baskı yarattı. Mesela çocuklarına kendi dillerinde isim bile koyamadılar. Benim dedem Tevfik Esenç 1950’den 1992’ye kadar ana dili için savaştı. Paris’te ve Oslo’da dil bilimcilerle bir araya geldi. Ubıhça zor bir dil. Sesler gırtlakta dolaşıyor. Bu sesleri ancak annenizden duyarsanız çıkabilirsiniz.

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Bu kültür mirasına karşı aydınlanmanızı ne zaman yaşadınız?

Dedemi kaybettiğimizde ben 15 yaşındaydım. Ama çocukluğumdan beri bu mirasın farkındaydım. Yine de dedemin bir dil savaşçısı olduğunu anlamazdım. Asıl farkındalığımı belgesel sürecinde yaşadım. Acı kısmı şu ki Fransa’da ve Norveç’te Ubıhça ile ilgili çalışmalar yapılmış ama Türkiye’de bir kürsü kurulmamış. Dedem bu çalışmalar için Fransa’ya gidiyor, tek kelime Fransızca bilmeden... O akademik çevrede, Fransız kürsüsünde dedem Ubıhça anlatıyor.

Tevfik Esenç

500 SAATLİK GÖRÜNTÜ ALDIK

Belgeseli çekerken başınıza olağanüstü bir şeyler geldi mi?

Cantekin Cantez ve Burcu Ayşe Esenç

Biz dört kişilik bir ekibiz. Filmimizin diğer yönetmeni Cantekin Cantez. Görüntü yönetmenimiz Levent Ahi ve araştırmalarımızı yapan Burak Esenç. Hep bereber 15 bin km yol yaptık. Hiç sevmem aslında ‘filmi büyük zorluklarla çektik’ demeyi, ki bir bağımsız sinemacı böyle zorluklar yaşar zaten. Lakin gerçekten çok zordu. 500 saat kayıt yaptık ve bir sene Cantekin Cantez’le aralıksız günde en az 15 saat çalıştık.

KAFKAS ERKEĞİ ASLA ANLATMAZ

Belgeseli bitirdiğinizde her şey içinize sinmiş miydi? Bütçeniz olsaydı farklı bir şey eklenir miydi?

Bir belgesel asla bitmez ama bütçe belgeselimizin önünde asla bir engel değildi.

Belgeseli izlerken dedeniz adına çok farklı duygularım vardı. Hem bir denek gibiydi hem de dünyanın en önemli kürsülerinde söz sahibiydi...

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Dedem kendini asla kahramanlaştırmadı. Türkiye’ye köyüne geldiğinde Fransa’da veya Norveç’te olanlardan asla bahsetmedi. Çünkü bir Kafkas erkeği asla anlatmaz.

Ubıhça dilini son konuşan kişi Tevfik Esenç

KONUŞAMIYORUZ AMA ÜZERİNE ÇALIŞABİLİRİZ

Bu dili şu anda sadece siz biliyor olsaydınız neler hissederdiniz? Okuyabileceğiniz hiçbir şey yok, sohbet edebileceğiniz kimse yok...

Dedemle Ubıhça üzerine çalışan Prof. Dr. Hans Voght’un çıkardığı bir sözlük var. Bir de Prof. Dr. Georges Dumezil ile 50 yıllık çalışmaları sonucu ortaya çıkan, Ubıhça’nın filleri sözlüğü mevcut. Yani dedemin dili için mücadele ettiği 50 yıl boşu boşuna geçmedi. 50 yılın sonunda bir sözlük çıkarıldı. 1992 yılında Tevfik Esenç hayata gözlerini yumduğunda dili öldü ama o dilin izleri kaldı. Zaten yapmaya çalıştığı da buydu. Mesela şimdi Abhazya’da Ubıh dili dersi veriliyor. Dedemin savaşı boşu boşuna değildi. Bu dil diriltilemez çünkü ancak anneden duyularak öğrenilir özellikleri var. Bu dili artık konuşamayabilirsiniz ama üzerinde çalışabilirsiniz.

Belgesel bittikten sonra bir aile kahramanı oldunuz mu?

Hayır tabi. Biz Çerkes’lerde öyle bir şey yok. Bu benim görevimdi ve bunu yaptım.

Bu projelerin devamı gelecek mi,sadece bu kadar mıydı?

“1864 Büyük Çerkes Sürgünü” belgeseli tasarlıyoruz şimdi.

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Tevfik Esenç

Doğadaki sesler Ubıhçada var

Doğadaki tüm seslerin karşılığı sadece bu dilde karşılığı var. Örneğin 8 kuş sesinin karşılığı var. Aynı zamanda Ubıkça’da 82 sessiz, 3 sesli harf var. Seslerin büyük bir kısmı gırtlaktan çıkıyor. Hala bu dil üzerinde çalışmalar var. Duygularımızı ifade etme anlamında çok zengin bir dil. Ancak sürgün sebebi ile dile ait hiçbir yazılı belge ve eser yok. Ana diliniz değilse gırtlaktan çıkarılan zor seslerden dolayı bu dili konuşamazsınız.

Sürgün bir dili kaybettirdi