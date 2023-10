Deli şairler yaylası

Katmanlı bir yapı oluşturarak dünya edebiyatının büyük eserlerine çok sayıda göndermeler de yapılan bu kitapta bir aile hikayesi anlatıyor, uzun yıllara yayılan. Torosların zirvesinde, şehirli zihniyete göre medeniyetten çok uzakta, “ağaçların arasında Tanrı’nın fırlattığı taşlar gibi duran”, toprak damlı, yirmi dört haneli bir yörük köyü olan Gadalar’da geçiyor olaylar. Dışardan birbirine dolanık olsa da aslında her biri kendine has bir zenginliğe sahip karakterlerle örülen kitapta Nadir Öğretmen, diğer bütün karakterleri bir sarmaşık gibi birbirine bağlayandır yine de: Ege’de bir köyde öğretmenlik yaparken sevdalandığı ve evlenmesine ailesi rıza göstermediği için kaçırdığı miniminnacık, şarışın Uma onun eşidir mesela; gelinine karşı içinde bir zerrecik şevkat barındırmayan, anasız geçen çocukluğunun acısını özellikle gelininden çıkaran, insanlığı sadece dili şiir söylerken hissedilen Burla Kadın onun annesidir; her biri aldıkları isimlerin hakkını veren on iki çocuk, onun Uma Gelin’den doğan çocuklarıdır.