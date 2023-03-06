|
Reklam
Reklam
Hayat

Dilde ve fikirde birlik: 'TÜRKSOY Yazarlar Birliği' kuruldu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğinde düzenlenen toplantıda, "TÜRKSOY Yazarlar Birliği" kuruldu. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY'un önemli amacının kültürler aracılığıyla ülkeleri birbirine yaklaştırmak ve Türk birliğini sağlamlaştırmak olduğuna dikkati çekerek, en önemli sloganlarının "Dilde, fikirde ve işte birlik" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:12 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Toplantı sonunda "TÜRKSOY Yazarlar Birliği"nin kurulmasına ilişkin belge katılımcılar tarafından imzalandı.

Toplantı sonunda "TÜRKSOY Yazarlar Birliği"nin kurulmasına ilişkin belge katılımcılar tarafından imzalandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk coğrafyasında yaşayan yazarların birbirlerini tanımasına zemin oluşturmak, ortak sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik çalışmalar yürüterek, Türk Dünyası yazarlarının ve eserlerinin tanıtımını sağlamak amacıyla bünyesinde "TÜRKSOY Yazarlar Birliği" kuruluş toplantısı düzenledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Azerbaycan Yazarlar Birliği Uluslararası İlişkiler Sekreteri Selim Babullaoğlu, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbek Esdaulet, Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Nurlanbek Kalybekov, Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Sirojiddin Sayyid, Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Erdemir, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu ve Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Handurdi Turayev katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'de meydana gelen ve çok büyük kayıplara neden olan yıkıcı depremlerin kalplerini sızlattığını vurgulayarak, "Türk kardeşlerimizin yaşadığı deprem, biz Türklerle beraber diğer milletlerin de büyük bir üzüntüsü oldu. Türk kardeşlerimizin üzüntüsü bizim üzüntümüz, Türk kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar bizim sıkıntımızdır." dedi.

Raev, katılımcıları, depremde şehit olan vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından konuşmasını sürdüren Raev, bu toplantının en önemli nedenlerinden birinin Türk edebiyatının geleceğini konuşmak olduğunu belirtti.

  • Türk dünyasının edebiyatları arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve aralarında bir köprü oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Raev, "Bizim TÜRKSOY'un kutsal görevi, tüm Türk boylarının kültürüne sağlam köprü olmak, edebiyat, kültür aracılığıyla kardeş Türk boylarını birbirlerine yaklaştırmak, onları birliğe, beraberliğe davet etmektir. Türk kültürünün lokomotifi edebiyattır. Edebiyat, kültürün ana damarlarındaki kandır." diye konuştu.

Raev, tarihi sürecin medeniyetleri yeni bir Rönesans sürecine getirdiğine inandığını dile getirerek, "Türk edebiyatı ile kültürü ancak Türk halklarının birleşmesiyle yeniden oluşur, Türk kültürünün Rönesans devrini yeniden başlatır." ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY'a büyük görevler düştüğüne değinen Raev, "TÜRKSOY olarak bizim kültürümüzün geleceğini tüm medeni entegrasyon yönünde görüyoruz. TÜRKSOY genel başkanı olarak benim en önemli görevlerimden biri, Türk dünyasının medeniyetini birbirine yakınlaştırmak ve onların iletişimini sağlamlaştırmaktır." şeklinde konuştu.

"Dilde, fikirde ve işte birlik"

Raev, TÜRKSOY'un önemli amacının kültürler aracılığıyla ülkeleri birbirine yaklaştırmak ve Türk birliğini sağlamlaştırmak olduğuna dikkati çekerek, en önemli sloganlarının "Dilde, fikirde ve işte birlik" olduğunu söyledi.

Toplantıdaki diğer katılımcılar konuşmalarında, temsil ettikleri kurumun çalışmaları ve TÜRKSOY'un edebiyat alanındaki önemli faaliyetlerine değinerek, oluşturulacak birliğin Türk coğrafyasının edebiyat alanına yeni bir ivme getireceğine olan inançlarını vurguladı.

  • Açılış konuşmalarının ardından yapılan çalışma oturumuyla toplantı devam etti.

Toplantı sonunda "TÜRKSOY Yazarlar Birliği"nin kurulmasına ilişkin belge katılımcılar tarafından imzalandı.

Alınan karar doğrultusunda TÜRKSOY Yazarlar Birliğinin Genel Başkanlığı görevine Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbek Esdaulet seçildi. Toplantıda ayrıca, TÜRKSOY Yazarlar Birliği ilk toplantısının bu yıl mart sonunda Özbekistan'da yapılması kararlaştırıldı.



#TÜRKSOY
#Yazarlar Birliği
#Kültür Sanat
1 saat önce
default-profile-img
Dilde ve fikirde birlik: 'TÜRKSOY Yazarlar Birliği' kuruldu
Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Tek gündemimiz deprem yaralarını sarmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz
Muhalefette kaos planı: Yavaş ve İmamoğlu'na resmi atama yapılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı: Altı buçuk milyon konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.