Dipnotlar da şiire dahil

Ahmet Murat’ın yeni şiir kitabı Şarkıyı Kes okurla buluştu. Ahmet Murat, Decathlon ve Ikea şiirlerindeki dipnotlara dikkat çekerek sorduğumuz soruya şöyle cevap veriyor: “Farklı dokulardaki yüzeylerin sürtünmesinden, yumuşak olan aleyhine sonuçlar doğar. Şiir bu karşılaşmalarda her zaman sert yüzeydir ve nesir gibi yüzeyleri aşındırır, kendisine benzetir. O dipnotlar olmasa şiirin eksik kalacağını, onların şiiri aydınlatan birer parça olduğunu biliyorum. Bu da demektir ki onlar da şiire dahil.”

Şarkıyı Kes’te gördüğümüz ve yayımlandığında da dikkat çeken şiirlerinizden biriydi “Decathlon.” Kalbin Kararı’nda ise Ikea’yla sohbet ediyordunuz. Bu ve benzeri markaların hayatlarımızı modernleştirmeye aday olduğu söylenebilir. Peki Ahmet Murat şiirinin modernizmle nasıl bir derdi var?

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Kieslowski’nin, sosyalist Doğu Bloku’nun çökme arefesinde geçen bir filminde, kahramanlardan biri gelmekte olan “fırsatlar”ı işaret eden bir haberci olarak, oradaki geniş boş arsaya Ikea’nın geleceğini söylemişti. Yoksul Polonya’nın nihayet yüzü gülecekti. Pöh. Ben bu fırsatları yadırgayan kimselerden biriyim. Boş arsalar hakkında bir yazı yazdım. Bu arsaları savunan bir yazıydı ve fırsatlarca doldurulmuş son boş arsalar için bir mersiyeydi. Bir nesnenin insanı sevindirmesine, gururlandırmasına itirazım olamaz. Benim de kendileriyle gururlandığım Taşkent işi boynuz saplı el yapımı bıçaklarım var. Ama bir markanın insanı gururlandırması sinir bozucu. İtirazım buna. Üstelik burada iki kere sinir bozucu olan, bu markaların iddiasının, gururlandırma iddiasındaki pahalı markalardan olmadıklarını tazammun etmesi. Bu da orta sınıfa da gururlanma hakkını tanıyarak onları da sisteme dahil edebilen kapitalizmin bir başarısı.

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Decathlon’dan devam etmek istiyorum. Şiirin bir mısrasına düştüğünüz dipnotta, bir yerlerde marka için metin yazan (hatta belki o da bir şair olan, ve belki metni bir şiir olarak oluşturan (!)) reklamcının cümlelerini görüyoruz. Bu cümleler o sayfada bir şiire dönüşüyor mu? Palimpsest bir bağlamda değerlendirilebilir mi? Sonuç olarak şiirimizin sınırlarını bu şiirde görebilir miyiz?

Ikea’da da böyle bir dipnot vardı. Yüzeylerin sürtünmesine benzer bir şey bu. Zaten senin palimpsest işaretin de bunu ima ediyor. Farklı dokulardaki yüzeylerin sürtünmesinden, yumuşak olan aleyhine sonuçlar doğar. Şiir bu karşılaşmalarda her zaman sert yüzeydir ve nesir gibi yüzeyleri aşındırır, kendisine benzetir. O dipnotlar olmasa şiirin eksik kalacağını, onların şiiri aydınlatan birer parça olduğunu biliyorum. Bu da demektir ki onlar da şiire dahil.

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PAZARTESİ SENDROMU DA SATILIYOR

Kitaba adını veren “Şarkıyı Kes” şiiri aslında agresif bir dile sahip. Buradan yola çıkarak “Trtdinle öneriyor, Pazartesi sendromu resmileşiyor böylece” dizesinde Trtdinle yerine Spotify’ın adının geçmesi şiirde kurduğunuz anlam dünyasını etkiler miydi?

Hayır, nitekim ilk olarak Spotify geçiyordu. Ama Trtdinle’nin önermesi, resmi bir kuruluşun önerisi olduğu için daha resmi, daha ciddi, bu yüzden daha anlamlı geldi bana. İş verenler pazartesi sendromu hakkında konuşmak istemez, çünkü onlar için iş fırsatlarıyla dolu bir haftanın başlaması sendrom sebebi olamaz. Pazartesi sendromu marabanın meselesi. Ama iş veren olarak devlet ya da Spotify da sendromdan bahsediyor. Çünkü patron sendromdan bahsediyorsa, biliriz ki, sendromu da satabiliyordur.

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“Sanat” ve “Muhafazakar Sanat” isimli şiirlerinizi kitapta ardıl biçimde okuyoruz. Bu iki kavramın birbiriyle nasıl bir ilişki kurması gerekiyor?

Sanat şiirim, sanatın yüceltilmesi hakkında bozgunculuk içeren bir metin. Bu kadar söyleyeyim. Diğer şiir ise aslında eski, belki on senelik bir şiirim. Muhafazakar Sanat tartışması olmuştu bir ara. Onunla ilintili yazmıştım. İlk kez kitapta yayınlandı. O tartışmada, sağcı sanat olur mu gibi bir yerlere gitmişti konu. Şiirde buna ima var ama aynı zamanda sanat dünyası kontluğu haşmetmeaplığı ekselanslarının da, bütün o aykırılık iddialarına karşın ne denli munis ve muhafazakâr olduğuna da ima var.

“Liberal Vaiz” bize “güneşin altında yeni bir şey olmadığını” mı gösteriyor?

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Bu da ilk kez kitapta yayınlanan şiirlerden. Muhafazakar Sanat’ın imalarına bitişik bir şiir bu. Liberal ve modernist vaizlerin, şiir ve sanatta gerici olduklarını görürüz. Teoride ilerici olduklarını iddia etseler de. Düşüncede en ilerici ama sanatta hımhım, antika. Mesela İslam düşüncesinde devrim yapma iddiasına sahiptir ama şiir ve sanata yaklaşamaz bile. Gerçek şiir ve sanat, bu tutarsızlığı ortaya çıkarmaya da yarar. Onların ilerici, yenilikçi, devrimci olarak sundukları görüşler, akademinin ihracat fazlası ürünleri gibidir aslında. Devrimci olmanın sisteme katılmamakla ilgili olduğunu bilmeden devrimci olamazsın. Onlar da olamıyorlar.

FARKEDER Mİ YAŞLANIRKEN

Frankfurt Hayvanat Bahçesi’ndeki bir kuş üzerinden kurduğunuz metafor gibi şehir “hatırlayanları unutup, unutanları bağışlanacağımız” bir yer midir? Siz şiirinizde şehirle nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?

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Bu göndermen, şehrin kafesli bir bahçe, bir hapis olduğunu da söylemek istiyor sanırım. Belki eski şiirlerimi hatırlayanlara garip gelecek ama ben kaotik şehirleri hapis gibi bulmam ve severim. Kahire’yi, Lahor’u İstanbul’u. Bu kitaptaki şiirlerde, gözü dışarıda değil, yaşadığı şehirde olan biri var. Bir de şu var tabi, yaşlanıyoruz. O yüzden, yine kitaptaki bir şiirden alıntıyla, “o şehir bu şehir fark eder mi yaşlanırken” de diyebilirim.