Hayat Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı Bundan sakınmak gerekiyor
AKTÜEL

Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı: Bundan sakınmak gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmekle mükellef olanların kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceğini açıkladı. Kurul tarafından yapılan açıklamada, "Kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu zamanında ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı: Bundan sakınmak gerekiyor
Foto: Arşiv.

Din İşleri Yüksek Kurulundan, maddi imkanı olanların ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesebileceği belirtildi.

  • Koyun ve keçinin sadece bir kişi adına, deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceği bildirildi. Açıklamada, "Ortakların tamamının niyetinin ibadet olması gerekir. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve çevre temizliği gibi hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekir" bilgisi verildi.

Bir kurban hissesinin yalnızca bir kişi için olduğu hatırlatılan açıklamada, "Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa 7'den fazla kişinin hissedar olması caiz değildir" ifadesi kullanıldı.

Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının doğru olmadığı, bir büyükbaş hayvana 7 kişinin ortak olabildiği gibi 6 kişinin de ortak olabileceği kaydedildi.

"Kurban bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez"

Ortakların her birinin niyetinin Allah rızası için kurban kesmek olmasının kurbanın geçerli olması için yeterli olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

Kurban bayramı namaz saatleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Diyanet il il bayram namazı vakitleri ( 9 Temmuz 2022)
ÖZGÜN
Kurban bayramı namaz saatleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Diyanet il il bayram namazı vakitleri ( 9 Temmuz 2022)

Yaz Kuran Kursları başladı: Diyanet Kuran Kursları ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?
ÖZGÜN
Yaz Kuran Kursları başladı: Diyanet Kuran Kursları ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Yaz Kur’an Kursları başladı
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Yaz Kur’an Kursları başladı
Düzcede sel felaketi

Düzce'de sel felaketi

​Mağdurlar evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor.
Bakan Soylu Düzcede

Bakan Soylu Düzce'de

Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti.
Dünyanın gözübu zirvede

Erdoğan: ​Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz

​MHP lideri Bahçeli'den Madrid mutabakatına övgü

​NATO'dan Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya kararı.

ABD'den F-16 mesajı

ABD'den F-16 mesajı

Türkiye'nin modernize planlarını destekliyoruz.

Adana'da petrol bulunan tarlanın sahibi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.