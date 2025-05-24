Diyarbakır'ın Kral Yolu keşfe hazır

Milattan önce 7. yüzyılda Lidya döneminde inşa edilen ve İzmir Efes’ten Irak’ın Ninova kentine kadar uzanan 2 bin 500 kilometrelik antik ticaret ve ulaşım yolu olan Kral Yolu’nun Diyarbakır etabında hazırlanan yürüyüş rotaları tanıtıldı. “Diyarbakır Kral Yolu Yürüyüş Rotaları Oluşturma Projesi” kapsamında, 351 kilometrelik alanda 32 yürüyüş rotasında, Diyarbakır merkez ilçelerinin yanı sıra Eğil, Ergani, Çınar, Çermik ve Çüngüş ilçeleri yer alıyor.





TARİH, DOĞA VE KÜLTÜR BİR ARADA

Yenişehir ilçesindeki Pirareş Köprüsü çevresinde düzenlenen tanıtım yürüyüşüyle başlayan etkinlikte konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu Diyarbakır’ın huzuruna ayrı bir güç ve anlam kattı. Artık Diyarbakır’da yatırım, istihdam, tarım, sanayi ve turizm konuşuyoruz” dedi. Vali Zorluoğlu, kentin artık huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu vurgulayarak, doğa ve kültür tutkunlarını Diyarbakır’a davet etti. Zorluoğlu, projeyle birlikte “Diyarbakır Zamanı”nın başladığını belirtti. “Bu güzergâh sadece bir yürüyüş yolu değil, aynı zamanda Diyarbakır’ın kadim geçmişinden bugüne taşıdığı kültürel değerlere de dokunan önemli bir destinasyon ve trekking güzergâhıdır” dedi. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ise “Zerzevan Kalesi bu rotanın odak noktalarından birisi. Çünkü bütün krallıklar bu yolu aktif olarak kullandı” diye konuştu. Rotaların bir ay içinde turizme açılması planlanırken, güzergâh boyunca mağaralar, peri bacaları, tarihi köprüler, hanlar, kiliseler, hamamlar, endemik bitki türleri gibi doğal ve kültürel zenginlikler yer alıyor.





351 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ ROTASI

Projeyi hazırlayanlardan Asuman Ataç, Kral Yolu’nun bir ay içinde turistlerin kullanımına açılacağını belirtti. Ataç, “Yol boyunca karşınıza mağaralar, şelaleler, peri bacaları, Tarihi Kral Yolu izlerini göreceğiniz patikalar, endemik bitki türleri, çok sayıda hem kültürel hem de coğrafi değeri içeren rotalarımız var. Bunların içerisinde köprüler, hanlar, hamamlar, kiliseler gibi değerler de yer alıyor. 351 km ip gibi kopmadan, doğa yürüyüş rotasıdır. İsteyen 5 km, isteyen 30 km yürümeyi tercih edebilir” diyerek, rota üzerinde konaklama imkânlarının da bulunduğunu ifade etti.





Tarihin başlangıç noktasını kadınlar kazıyor

Yenişehir’deki temsili yürüyüşün ardından Tarihi Kral Yolu yürüyüş rotasında bulunan Ergani ilçesindeki Çayönü’ndeki kazı alanının tanıtımı yapıldı. Göçebelikten yerleşik yaşama, avcılık ve toplayıcılıktan üreticiliğe geçilip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan Çayönü, Kral Yolu’nun önemli noktalarından. Bir ay önce yapılan Neolitik Kongre’de Çayönü’nün yerleşik yaşamın ilk başladığı yer olarak tespit edildiğini söyleyen Asuman Ataç, “Göbeklitepe gibi bir yerin ortaya çıkacağını umuyoruz. Her bir kazı alanının içinde farklı zaman dilimine ait eserler bulunuyor” ifadelerini kullandı. Çayönü’nde bulunan kazı alanının bir özelliği daha var. Profesyonel ekibin yanı sıra yörenin kadınlarından oluşan bir ekip, tarihin başlangıç noktasını ortaya çıkarmak için geçtiğimiz yıldan beri çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla iş başı yapan, öğlenin sıcağında evlerine dönen kadınlar, çalışma şartlarından memnun.



