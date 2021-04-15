Doğu’dan geliyorum,

Şiir, dün olduğu gibi günümüzde de her yerde. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte şiire olan ilginin canlılığını daha da artırdığı söylenebilir. Şiire meraklı kişiler yazdıklarını yayınlayacak yayınevleri aramaya ihtiyaç duymadan kendi sayfalarında, gruplarda, özel bloklarda, özetle çeşitli yerlerde yayımlıyorlar. Daha şanslı olanlar ise edebiyat- sanat dergilerinde yazdıklarına yer buluyor. Böylece yazılan hiçbir şey zayi olmuyor, kendine bir yer buluyor. Bu kişilerin bazıları ise yazdıklarıyla dikkat çekiyor ve şiir adına, edebiyat adına gelecek vaad ediyor. Başta şiir olmak üzere öykü, deneme ve eleştiri yazıları yazan M.Burak Çelik dergilerde yerini almış genç bir isim. Bugüne kadar şiir ve öyküleri Aşkar, Hece, Barbar, Alandayız, Şiir Versus, Tahrir, Altıpatlar, Budak ve Salvo gibi mecralarda yayınlanmış.

REKLAM

ÇEŞİTLİLİĞİ DENEYİMLİYOR

KTB Yayınlarından çıkan “halkın mutsuzluk lekeleri” adlı şiir kitabında oldukça farklı şiir denemeleri var. Kitaptaki ilk şiirde, Sezai Karakoç’un “Hızırla Kırk Saat” adlı kitabında yer alan ; “Sonra bir boşluğa varıldı/ Hızla bitmişti Burak’ın saati” dizeleri, “ol bu suç” adlı şiirin başlığıyla okuyucuya merhaba diyor. Belli ki Çelik, Karakoç’un dizelerindeki isim benzeşmesini şiirinin bir serüveni haline getirmek istemiş.

“Adım kondurulduğunda kürek kemiklerimin ortasına

Bileklerim iğneden geçerdi, boyum ne at ne eşek

Böyle anlaşmamıştık, ne oldum ne olmadım

Bir melek migrenli dokundu, cinler ülser güldü

Düşüme baktı Refref, Cebrail daha ileride

Seni yılkıya salacaklar Burak”

Şiirde çeşitliliği yakalamaya çalışan ve ayrı bir şiir tadı oluşturmak isteyen Çelik, bir yandan mistik atmosfere bağlı kalmak isterken, diğer yandan şiirinden gerilimi eksik etmiyor;

“Korkutuyor ellerimin güzelliği seni

Terimi affet, sırtıma havlu koy

Fatih deme gidelim deme

Sümbülefendi’de ezanlar deme

Akşam ezanlarına sığmayan

Liseli kavgaları getiririm sana"

“Öğrendiğim ve uzaklığından korktuğum kargaşa buydu

Sevgi ve ölüm dışında kalan her şey soygundu

Günlerce damarlarından kanadığım devletin soylu kaldırımları

Tazeliyor elmada bıraktığım günahlı ağzımı

Hangi cennette dursam aşağı yol gözüküyor”

“Doğu” birçok şairimizin iç dünyasını yansıtan bir adres. Çelik’in şiirinde de birçok şair gibi “Doğu” yer almakta.

REKLAM

“Doğu’ya gidiyorum,

vara vardığım

İtimat edilmiş topraklara

ayağımı sürüye sürüye

Döndüm durdum olmadı

bir daha uğradım

………

Doğu’dan geliyorum,

gittiğim yer yine orası

öngörülmüş bir savaşı

öperek koşuyorum.”

Çelik’in şiirleri modern hayatın çelişkilerini vurgularken, yer yer bir hesaplaşmaya dönüştürüyor “iç dış sentezi” adlı bölümde.