Dört yılda bir Efes daha

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, bugüne kadar yüzde 25'i gün yüzüne çıkan Efes Antik Kenti’nin, gelecek 4 yılda bir yüzde 25’inin daha ortaya çıkarılacağını söyledi. İnceciköz, Efes’teki kazılar için 100 kişilik ekiple çalışmaların devam edeceğini bildirdi. İnceciköz, “1863 yılından itibaren devam eden çalışmalarda özellikle kamusal alanlarındaki yapılar ortaya çıkarılmış durumda. Bugüne kadar antik kentin yüzde 25‘lik bölümü gün ışığına çıkartılıp gezi rotasına dahil edilmiş durumdadır. Halihazırda devam eden Geleceğe Miras Projesi planlandığı biçimde tamamlanırsa 4 yıl sonunda bu oranın yüzde 50 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir." dedi.