Hayat Dostluk ve kardeşlik sınanmalı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Dostluk ve kardeşlik sınanmalı

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda birinciliği ‘Birthday Night’ adlı eseriyle İranlı yönetmen Omid Shams kazandı. Shams, “Filmde dostluk ve kardeşlik gibi derin ilişkilerin bile sınandığı zaman geçirdiği sarsıntıları anlattım.” diyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Birthday Night
Birthday Night

Siyer Vakfı’nın ‘Kardeşlik’ temasıyla düzenlediği Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda birinciliği ‘Birthday Night’ adlı filmiyle İranlı yönetmen Omid Shams kazandı. Festivalde ödüle layık görüldüğü için büyük mutluluk duyduğunu belirten Shams, sözlerine şöyle devam etti: “Bu festivalde benim de dert edindiğim arkadaşlık ve kardeşlik konusunun seçilmesi yarışmaya katılma isteğimi arttırdı. Dünyanın farklı yerlerinden genç sinemacıları misafirperverliği ile bir araya getiren ve kültürel alışverişler için mükemmel fırsatlar sunan bir festival olduğunu düşünüyorum.”

İKİ DOSTU AYIRAN YOL

Shams, halen Tahran'daki Ulusal Sinema Okulu'nda eğitimini sürdürüyor. Genç yönetmen, birinciliği kazanan “Birthday Night” filminde dostluk ve kardeşliğe odaklanıyor. İlk filminin çok güçlü bir senaryosu olması adına büyük çaba harcadığını dile getiren Shmas, sözlerini sürdürüyor: “ Filmin senoryosunu yaşadığım bir olay üzerine yazdım. İş ortağı Ahmad ve Ali doğum günü kutlaması için şehir dışındaki işlerinden eve doğru birlikte yola çıkarlar. Ancak bu yolda, başlarına gelen kaza ile birbirlerini gerçekten tanıma fırsatı bulurlar. Filmdeki bu karaterler üzerinden ekonomik olarak yozlaşmış bir topluma dikkat çekmeye çalıştım. Bu yozlaşma zengin kesimden yoksul kesime kadar nüfuz ediyor. Hatta dostluk ya da kardeşlik gibi derin ilişkilerde bile kendini gösteriyor.”

SLOGAN YA DA VAAZ DEĞİL

Shams, İslam öğretilerin beyazperdeye en doğru ve etkili bir şekilde yansıtılması için genç bir yönetmen olarak düşüncelerini şöyle aktarıyor: “ İslam'da olduğu gibi farklı dinlerde de kutsal öğretiler var. Bunların birçoğu ahlak, sadakat, dürüstlük, alçakgönüllülük, cömertlik ve şefkat gibi değerlere dayanıyor. Bir Müslüman yönetmeni olarak da bu konuları çok hassas bir şekilde ele almamız gerektiğine inanıyorum. İslami değerleri sanatsal bir şekilde aktarırken ciddiyetle hareket edilmeli. Bu filmlerde İslami değerler bir slogan ya da vaaz gibi yansıtılmamalı.”

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İran’a üç ödül verildi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ithaf edilen yarışma, bu sene Albayrak Medya ana medya sponsorluğuyla gerçekleşti. İran kısa film dalında birinci olduğu gibi, yine aynı dalda ikinciliği ‘The Passer’ ile İranlı Seyedpouria Pishvaei adlı. Senaryo dalında ikinciliğe ise İranlı Nima Rahimpour kazandı.

Uzun metrajlı filme hazırlanıyorum

Geçen yıl “Birthday Night “filmi üzerine çok çalıştığını söyleyen genç yönetmen, bu filmiyle çok sayıda ödül aldığını dile getiriyor. Ancak Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’ndan aldığı ödülün diğerlerinden çok daha anlamlı olduğunu belirtiyor. Shams, bu yıl ilk uzun metrajlı filmi için senaryo yazmaya başlamış.

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