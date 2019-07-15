Dünya misafirliğinin en güzel anı

1977 yılında Aydın’da doğdu. İlkokulu İsafakılar köyünde, orta öğrenimini Aydın’da tamamladı. 1998 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite öğrenimi sonrasında yaklaşık iki yıl boyunca köyünde ikamet etti. Şiirleri ve öyküleri Türk Edebiyatı, Bir Nokta, Mahalle Mektebi ve Post Öykü dergilerinde yayınlandı.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

İlk yayınlanan eserim “Bozkır Yorgunluğu” adlı bir şiirdi. 2013 yılında İstanbul Birnokta dergisinde yayınlanmıştı. Koşmak isteği uyandırmıştı bende. O şiiri Yozgat’ın bir köyünde katıldığım düğünde yazmıştım. O bozkırda bulunmak istemiştim şiirim yayınlandığında. Bazen ne çok seviniyor insanoğlu.

RODRİGO ÖMER GÜLÜMSÜYOR

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Kitabım işyerine geldi. Kitapla ilk buluştuğum esnada etrafımda bir sürü insan vardı. Kargo paketinin açılmasını benden çok merak eden birkaç arkadaşın heyecanına tanık olmak güzeldi. İnsanın kitabını eline alması bu dünya misafirliğinin en güzel anlarından biriymiş. Bir anlığına zamanın dışına çıkıyorsunuz ve orada tarifsiz birkaç soluk alıp geri dönüyorsunuz. Geri geldiğinizde bir de bakıyorsunuz yıllardır sizinle yaşayan karakterler gözlerinizin içine bakıp büyük bir mutlulukla gülümsüyorlar. En çok Rodrigo Ömer gülümsüyor son günlerde. Kitap sahibi olmak baştan sona şükür vesilesi.

İlk kitabınızı kime imzaladınız?

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Ortaokul yıllarından beri yazıyla uğraştığım halde ilk eserim 35 yaşımda yayınlanmıştı. Bir çok sebepten dolayı geç kalmıştım. Çoğu yazarın bu yaşta birkaç kitabı oluyor. Benimse ilk eserim anca yayınlanıyordu. Yanında büyüdüğüm ninem “oğlum evlen artık, ben öldükten sonra mı evleneceksin” diye sitem etti durdu son yıllarında. Ninem evlendiğimi göremedi. Bu sefer babam başladı “oğlum çocuk yap, torunumu göreyim” diye. Babamın yaşı gençti, torununu nasıl olsa görür diye düşünüyordum. Babam öldükten iki sene sonra çocuk sahibi oldum. Daha bir sürü şeye geç kaldım bu hayatta. Her şeye geç kalma meziyeti edinmiş biri olarak, bu sefer işi garantiye alıp ilk kitabımı iki buçuk yaşındaki kızım için imzaladım.

Okur önce hangi öykünüzü okumalı?

Ne yapmak istediğimi ifade etmesi bakımından ve derdimin ne olduğunun anlaşılması açısından “Kara Yol” adlı öykümü önce okuyabilirler. Bunun yanında “Mazinin Parfümü” ve “Kör Sedefkar” adlı öykülerimle başlayanlar hüznüme ortak olabilirler. Rodrigo Ömer’in neden daha çok gülümsediğini öğrenmek isteyenler “Arjantin’in Geleceği” adlı öykümü okuyarak başlasınlar.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Hafta içleri gündüzleri çalıştığım için mecburen gece yazıyorum. Hafta sonları imkan bulabilirsem gündüz de yazdığım oluyor. Genel olarak gece yazmak alışkanlık haline geldi diyebilirim.

Defter mi, bilgisayar mı?

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İlla ki defter ve illa ki kurşun kalem.