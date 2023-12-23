Elhamdülillah oğlumla Türkiye’deyiz dedim

İsrail’in kadın çocuk demeden aralıksız sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının ardından Türkiye’ye getirilen Muhammed El Nemnem, uçaktan iner inmez yaptığı şükür secdesiyle hafızalara kazındı. Savaşın ilk başladığı dakikalarda evinde olan Nemnem, “Sahile İsrail bomba attı. Bomba attıktan sonra 13 kişi şehit oldu. Benim çocuğum Amir saldırılarda yaralandı. 18 gün yoğun bakımda kaldı. 18 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra Gazze’de başka bir hastaneye gittik. Orada üç gün kaldık. Sonra bir haber geldi. Türkiye’ye gideceğimizi daha iyi bir tedavi olacağımızı söylediler. Türkiye’ye iner inmez hemen şükür secdesi yaptım.O secdede eşim, çocuklarım ve tüm ailem için, Gazze için dua ettim” dedi.

Türkiye’nin kendilerine yardım elini uzattığını ifade eden Nemnem, “İnşallah, çocuğum iyi olduktan sonra, savaş biterse vatana döneceğiz. İlk bomba atıldığında evimiz yıkıldı, toz duman oldu. Evimiz yıkıldıktan sonra ölülerimizi ve sağ kalanları çıkardık. Oğlumun nefes aldığını söyledim. Bir araç bulup Al Awda Hastanesi’ne götürdüler. Kafatası kırığı ve kanaması var, dediler” diye anlattı. Acılı baba, çocuğun 18 gündür hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti. İsrail askerlerinin o süreçte hastaneyi kuşattığını söyleyen Nemnem, “Dışarı çıkmamızı yasakladılar. Hiçbir şey yok, tedavi yok, ilgilenen kimse yok. Daha kötü durumda hastalar vardı. Hastalarda kötü kokular ve kurtçuklar çıkıyordu. Sonra Gazze Kızılayı’yla koordineli bizi Nasır Hastanesi’ne sevk ettiler. Bizi oradan da başka bir ülkeye sevk edeceklerini söylediler. Sonra Türkiye’yi seçmişler, Türkiye’deki tedavi imkanları çok iyi, buraya geleceğimizi duyunca çok sevindim” şeklinde konuştu.