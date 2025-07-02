Emine Erdoğan Papa 14. Leo ile görüştü: 'Türkiye Orta Doğu'da barış için önemli ses'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.





Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleşecek "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık" başlıklı etkinlikte konuşmak üzere Vatikan'da bulunan Emine Erdoğan, Vatikan Apostolik Sarayı'nda Papa 14. Leo ile de görüşme gerçekleştirdi.





Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, iklim değişikliğine karşı mücadele çabaları, İslamofobi ve ırkçılığa karşı mücadele ile ailenin toplumdaki varlığının önemi konuları ele alındı.





Kısa süre önce göreve seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik eden Erdoğan, bunun Hristiyan alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Emine Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekti

Görüşmede, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramının üzerinde durulurken, Emine Erdoğan, kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Papa'ya "Gazze konusunda Hristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı" çağrısı yaptı.





Emine Erdoğan, Filistin'de kalıcı ve sürdürülebilir barış için iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesinin ve Filistin Devleti'ni resmen tanıyan ülkelerin sayısının artmasının önemini aktardı.





Erdoğan, görüşmede, söz konusu bölgede yaşayan, kiliseleri ve cemaatleri sürekli tehdit altında bulunan Hristiyanların da artık huzur bulması gerektiğini Papa'ya iletti.

Papa 14. Leo'nun da Emine Erdoğan'a, Vatikan'ın uzun yıllardır Ortadoğu'daki çözümün bir parçası olma ilkesine göre hareket ettiğini söylediği ve Vatikan'ın da Filistin'de iki devletli çözümü ve barışı desteklediğini söylediği öğrenildi.





Papa'ya "Sıfır Atık" hareketine destek daveti

Görüşmede, Emine Erdoğan, uluslararası toplumun bugün pek çok hayati sınamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, bunlardan birinin de iklim değişikliğiyle mücadele olduğuna işaret etti.





Erdoğan, kendisinin de kişisel olarak öncelik verdiği iklim değişikliği konusunda Türkiye'de başlattıkları "Sıfır Atık" hareketinden Papa'ya bahsetti.





İklim değişikliğiyle mücadele meselesinin, Vatikan'la Türkiye arasında güçlü işbirliği potansiyeli taşıdığına inandığını aktaran Erdoğan, Papa 14. Leo'ya, bugün Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurumsallaşan "Sıfır Atık" hareketine destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.





Papa 14. Leo'nun da buna karşılık, "Kesinlikle birlikte çalışma yolları bulmalıyız" dediği öğrenildi.

İslam düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı çabaların ortak irade etrafında birleştirilmesi çağrısı

Görüşmede, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün endişe verici derecede artış gösterdiğine de dikkati çeken Erdoğan, bu eğilimlerin sadece yöneldikleri hedef grup bakımından değil, toplumun tüm kesimleri için tehlike oluşturduğunu vurguladı.





Emine Erdoğan, bu konudaki çabaların ortak irade etrafında birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.





Türkiye'nin farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada, barış içinde yaşadığı coğrafya olduğuna değinen Erdoğan, Hristiyan toplulukların Türkiye'nin zengin mozaiğinin ayrılmaz parçası olduğunu dile getirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini azınlık gruplarının sorunlarına özel hassasiyetle yaklaştığını da aktaran Emine Erdoğan, azınlık vakıflarının taşınmaz mülkleri konusunda yaşanan sorunların, mevzuat değişikliği yapılarak azınlıkların lehine çözüme kavuşturulduğunu belirtti.





Papa'dan "Türkiye, Orta Doğu'da barış için önemli ses" vurgusu

Papa 14. Leo'nun görüşmede Emine Erdoğan'a, Orta Doğu'da çok fazla grubun Hristiyanların haklarına saygı duymadığını, Türkiye'de Hristiyanların ve başka azınlıkların haklarının korunmasının bir model oluşturduğunu söylediği öğrenildi.





Papa'nın, "Türkiye, bu açıdan Orta Doğu'da barış için önemli ses" dediği kaydedildi.





14. Leo'nun Emine Erdoğan'a, Papa olarak ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştirmek isteğini aktardığı, Türkiye ile Vatikan'dan yetkililerin bunun üzerine çalıştığını ve kasım sonu için planlama yapıldığını söylediği bildirildi.





Papa'nın bu yılın İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, Hristiyanlar için önemli bir ülke ama aynı zamanda barışı inşa etme açısından önemli bir özgün köprü vazifesi görüyor ve önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Görüşmede ailenin önemi üzerinde de duruldu

Görüşmede ayrıca, Erdoğan ve Papa, aile konularının da önemini ele aldı. Ailenin toplumsal huzurun anahtarı olduğu ve aslında bugün öne çıkan bireycilik, yalnızlık gibi birçok sorunda çözüm olabileceği üzerinde duruldu.





Görüşmede, iki inançta da ailenin önemli bir değer ve yere sahip olduğunun altı çizilirken, aile değerlerini ifsat etmek isteyen küresel tehditlere karşı tüm semavi dinlerin ortak duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.





Emine Erdoğan, Papa ile görüşmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüşmesinde sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleşecek 'Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık' programına katılmak üzere ziyaret ettiğim Vatikan'da, Katolik Dünyasının Ruhani Lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.





Paylaşımda, görüşmede gündeme gelen konulara da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde önceliğimiz, Gazze'de süregelen insanlık dramı oldu. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların eksiksiz ulaştırılabilmesi adına, Hristiyan dünyasının daha güçlü bir duruş sergilemesinin taşıdığı hayati öneme dair görüş paylaşımında bulunduk. Vatikan'ın, Filistin'de adil ve sürdürülebilir barışın temeli olan iki devletli çözümü desteklemesini memnuniyetle karşıladığımı ifade ettim. Sayın Papa 14. Leo ile ayrıca küresel çevre hareketimizin temel taşlarından biri olan 'Sıfır Atık' yaklaşımını ele aldık. İklim krizinin, inanç ve coğrafya fark etmeksizin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunda hemfikiriz. Bu çerçevede Türkiye ve Vatikan arasında iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirttim. Ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik. Nazik ev sahipliği için saygıdeğer Papa 14. Leo'ya şükranlarımı sunuyor, üstlendiği bu tarihi sorumluluğun Katolik alemi ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum."



