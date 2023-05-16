Ergenlik çağlarından bir hayal

Mahir Yücel’in Dünya Ya isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Yücel “Yazma, kitap çıkarma, özellikle de şiir yazıp yayımlama ergenlik çağlarımdan kalma hayalimdir” diyor.

*İlk eserinizi yayınladığınızda neler hissetiniz?

Yazma, kitap çıkarma, özellikle de şiir yazıp yayımlama ergenlik çağlarımdan kalma hayalimdir. Hatta üniversitede birkaç şiir yazmıştım malum arkadaşlara gösterme gereği duyar insan. Ben de arkadaşlara okuttum, okutmaz olaydım. Bu nasıl şiir, yaşadığın şeyleri yazmışsın, berbat çok kötü gibi gayet iyi eleştiriler aldım. Sonunda da bıraktım yazmayı o yıllarda. Şevkim kırıldı. İlk eseri yayımlama fikri de 3-4 yıl öncesine dayanır. Sonunda eserim geçenlerde kitap haline geldi. Tabii ki çok güzel bir heyecan bir oluştu, bunu tam anlamıyla aktaramam belki ama heyecan ve çok da güzel bir sevinç diyebilirim. Çünkü belki de en büyük hayalim en büyük isteklerimden biri gerçekleşmiş oldu.

*Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Tabii kitabın gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum, geldiğinde de oturup tüm şiirleri tek tek okudum.

DÜĞÜN GÜNÜ HABER GELDİ

*Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Kitabımı ilk eşime imzaladım. Zira kitap ne de olsa eşime yazıldı. Şöyle de bir şey eklemek isterim düğünümü yapacağım gün yayınevinden arayıp şiirlerinizi kitap haline getireceğiz diye yayınevi beni aramıştı. İkisi bir arada gibi bir şey oldu.

*Yazmaya nasıl başladınız?

Bir hayal ile. Bir sürü acı birikiyor istenmeyen olaylar ve buna benzer bir sürü olumsuzluklar. Söyleyince de geçmiyor geçmeyi bırakın etkisi azalmıyor bile en iyisi bu acıları bu istenmeyenleri bir yere yazayım diye başladım yazmaya. Ve ilginçtir ki yazdıkça ve yazdıklarım yayınladıkça bir rahatlama bir hayata tutunma isteği oluşuyordu.

*Gece mi yazarsınız gündüz mü?

Yazdığım her şeyi geceleri yazdım. Gündüzün o koşuşturma halinden gündüze yazacak bir şey kalmıyordu. Gece sessizlik çökünce yazmak bir başka oluyor.

*Defter mi bilgisayar mı?