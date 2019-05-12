Hattı canlı resimlere dönüştürdüm

Kerküklü hattat Haldun Nasır, hat sanatına yeni bir yorum getiriyor. Çalışmalarında farkı yazı tipleri, renkler ve şekiller kullanan genç hattat sosyal medya yoluyla Arap dünyasında tanındı. Nasır, ”Arapça hat sanatının biçimdeki özel karşımın resimlerime yansıması Irak’ta popüler olmamı sağladı.” diyor. Şimdiye kadar karma sergilere katılan genç sanatçı, en yakın zamanda kişisel bir sergi açmak istiyor. Kerkük’te sanat yaşamını sürdüren Haldun, “Irak dışında atölye çalışmaları yapmak ve sanatımı insanlara ulaştırmak istiyorum. Aynı zamanda halkımı da resmimin esası ve bu resmin nasıl oluşturulacağı hakkında bilgilendirmeyi hedefliyorum “ ifadelerini kullanıyor.

Hat eğitimi aldınız mı ?

Kerkük’te Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde eğitim aldım. Buna karar verdiğimde başlangıç noktam klasik hat çalışmalarıydı. Arap hat dünyasını yansıtıyordu. Bunlar ilgi çekecek ya da ses getirebilecek çalışmalar değildi.

Sonra bu farklı tarz nasıl ortaya çıktı ?

Bu alanda eğitim almaya başladığımda, geçmişte çok başarılı hattatlar olduğunu biliyordum ve benim bir değişiklik yapmam gerekiyordu. Ama farklı renkler, şekiller ve yazı tiplerini kullanan pek fazla meslektaşım yoktu. Daha sonra özel dokunuşlar yapmam gerektiğini anladım. Tablolarda farklı yazı tipleri, renkler ve geometrik şekiller kullanmaya başladım.

HER BİR ÇİZGİ HAYAL GÜCÜMDE, RUHUMDA VE KALBİMDE

Sizin çalışmalarınızda kelimeler resme dönüşüyor. Bunu nasıl başardınız ?

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Çizgileri canlı resimlere dönüştürmeye, kelimeyi resme, kelimenin anlamını ve gerçekleştirdiği eserin ruhuna uygun renklerin kullanımını birleştirmeye çalıştım. Onları resimlere dönüştürürken İslami öğeleri ve şiir dizelerini seçerek başladım. Çizdiğim her resim hayal gücümde, ruhumda ve kalbimde benimle yaşıyor.

Kimleri örnek alıyordun?

Irak ve Arap dünyasındaki tanınmış hattalar Salim Ezzeddin ve Adnan Şeyh Osman ve gibi kompozisyonu ve sanatsal anlayışı üzerine damgasını vuran sanatçıların eserlerini beğeniyordum. Bu alanda en öne çıkanlardan arasında Akram Zarzis, Abdul-Hussein Al-Rikabi ve diğerleri var. Haşim Baghdadi, Abbas El Bağdadi ve Muthanna el-Obeidi gibi öncüleri kendime örnek aldım. Sonra da kendi yolumu çizdim.

Tablolarına Kerkük nasıl yansıdı?

Ulusal çeşitliliği ile tanınan Kerkük’te doğdum ve büyüdüm. Kentin etrafındaki atmosferden ve kentin kalesinin duvarları, camileri ve antik yapılarını süsleyen farklı mimari stillerden etkilendim ve sanatıma yansıttım.

Peki destek görebiliyorsun?

Kimseden destek almadım. Ancak böyle bir beklentim de yok. Bu yola çıkarken babam bana manevi olarak çok destke oldu. Şimdi sanatımın duyulmasından oldukça memnum. Pek çok kişi yurtdışına daha geniş bir sanat çevresine gitmemi tavsiye ediyor. Ancak kendimi daha çok geliştirmeliyim.

Kerküklü hattat Haldun Nasır'ın yaptığı hat örneği

KİŞİSEL SERGİ AÇACAĞIM

Sergilerin oldu mu ?

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Önce sosyal medya sitelerinde tanındım. Bu bana Irak’ın içinden ve dışından birçok hayran ve takipçi getirdi. Daha sonra sergi teklifleri almaya başladım. Katar, Türkiye, Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan’da karma sergilere katıldım. Gittiğim yerlerde çalışmalarım beğeniyle karşılandı. Bu da benim için büyük bir motive kaynağı oldu. Ancak evrenselliğe giden yol hala uzun.

Ülkenizdeki istikrarsızlıktan nasıl etkileniyorsunuz?

Irak’ta ve yaşadığım şehirde dengesi koşullar elbette hayatımıız zorlaştırıyor. Bağdat ya da bak bir kentte sergi açmak ve katılımcı bulmak kolay değil. Güvenlik konusunda sıkıntılar var. Ancak bu benim gibi gençlerin geri adım atması için bir sebep değil.