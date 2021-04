Her kitap bir yol, her okur da bir yolcu Her kitap bir yol, her okur da bir yolcudur. Bu yolculukta rehber gerekmez, hatta sakıncalıdır. Kendi kendinin rehberi olmalıdır yolcu, aksi takdirde kaybolur. Okurlara tüm bu yolları diledikleri gibi yürümelerini tavsiye edebilirim ancak.

Merve Akbaş 15 Nisan 2021, 04:00 Son Güncelleme: 15 Nisan 2021, 11:20 Yeni Şafak