Hayat Herkes ben ne yapabilirim desin
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Herkes ben ne yapabilirim desin

Deliler ve Veliler Derneği, kuşa ihtiyacı olandan, 25 bin liralık tedavi masrafı olana kapısına bir ihtiyacı ile geleni boş göndermiyor. Derneğin kurucusu Ali Denizci, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan herkese yardım ettiklerini söylüyor ve ekliyor: “Hayatımın bir döneminde sokaklarda yaşadım ve hiç aç kalmadım. Sokaktaki adamın halinden anlıyorum. İnsanlar duyarsız hale gelmiş. Halbuki herkes ben ne yapabilirim derse sorunların çoğu çözülür”

Hatice Saka Yeni Şafak
Ali Denizci
Ali Denizci

Deliler ve Veliler Derneği, ‘Görüyorsam, Duyuyorsam, Sorumluyum’ sloganıyla herkesin yardımına koşuyor. Biz de 11. yılına giren Deliler ve Veliler Derneği'nin kurucusu Ali Denizci ile konuştuk.

Derneğinizin çalışma prensibi nedir?

Bizi diğer derneklerden ayıran şey dil, din ve ırk ayrımı yapmıyor oluşumuz. Gelen kişinin yardıma ihtiyacı var mı yok mu tek önceliğimiz bu. Sonra da yardım konusunun belirlenmesi önemli.

Konuyu belirlemek için nasıl adımlar atıyorsunuz ?

Biri yardım talebiyle bize geldi diyelim. Önce ne istediğini bize anlatıyor. Sonra konuşuyoruz ve kişiyi gözlemliyoruz. Bambaşka bir talep ile gelmişken sonra öğreniyoruz ki mesela burs alması gerekiyor veya psikolojik desteğe ihtiyacı var. Spesifik bir yardım konumuz yok. Aklınıza gelebilecek her konuda insanlara yardım ediyoruz.

Örnek verseniz?

Yüzlerce örnek verebilirim. Belden aşağısı felç olan 70 yaşındaki bir amca evinde kuş besliyormuş. Kafesini temizlerken kuş kaçmış. Komşuları gelip söyledi. Biz de gidip kuşu aldık. Çocuklar gibi sevindi. Çünkü onun derdi buydu. Bir gencin tedavi için 25 bin liraya ihtiyacı var. Onun için para topluyoruz.

Sabit mekanlarınızdaki yardımlarınızdan bahsetseniz ?

Aşevimiz var, günde ortalama 150-200 kişi yemek yiyor. Binamızda oyuncakçı ve kırtasiye var. Butiğimiz mevcut. Marketimizde aylık olarak insanların evine kumanya götürüyoruz.

Peki gelip sizden yardım talep etmeyenlere nasıl ulaşıyorsunuz ?

Geceleri parkları dolaşıyoruz, köprü altlarına bakıyoruz. Battaniye ve uyku tulumları dağıtıyoruz. Sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. Şimdi tamamen öğrencilerden oluşan gönüllü bir ekibimiz köpek kulübeleri ve kedi evleri yapıyor.

Deliler ve Veliler Derneği

DÜNYADA BENZERİ YOK

Peki bu yardımları nasıl tasnif ediyorsunuz ?

Gıda yardımını sadece bu mahalleye yapıyoruz. Sıfır giysi, ayyakkabı, uyku tulumbu ve battaniye yanlızca sokakta yatanlara dağıtılıyor. İkinci el giysiyi gelip isteyen herkese ayda bir olmak koşuluyla veriyoruz. Kırtasiye ihtiyaçları konusunda bu mahalle öncelikli ama sonra çember genişliyor. Botlar ve montlarla birlikte Anadolu okullarına gönderiliyor. Mesela bu yıl 72 bin tane gönderdik.

Çok yüksek bir rakam

Evet. Dünyada eşi benzeri olmayan ve gönüllü sayısı en fazla olan tek organizasyon bize ait. Hepsi gerçek gönüllü. Burada kimse maaş almıyor. Şu ana kadar bir benzerimiz çıkmadı.

Başladığınız günden bu zamana kadar gönüllü halkasının bu boyutlara ulaşacağını hiç tahmin ettiniz?

11 yıl oldu. İlk Balat'ta açtım. Ben böyle bir şey istemiyordum ve beklemiyordum. Yaklaşık sekiz yıl hiç röportaj vermedim.

Neden?

Çünkü büyümesini istemiyorduk. Ben inşaatçıyım. Başladığımızda bu işi bilmiyorduk. Anlamak ve öğrenmek gerekiyordu. Sekiz yılın ardından öğrendiğimize kanaat getirdik. Ben TED'e çıkıp konuşma yaptım ve röportajlar verdim. Zaten basında çıkmadığımız sekiz yıllık süre boyunca da yeterince büyüktük. Çok istediğim bir şey değildi ama oldu. Sorunsuz ilerliyoruz.

İnsanlar birine yardım etmek istediğinde sosyal medyadan ya da telefon ile size ulaşabiliyor mu ?

Hayatımın bir döneminde sokaklarda yaşadım ve hiç aç kalmadım. Sokaktaki adamın halinden anlıyorum. Ancak insanlar duyarsız hale gelmiş. Etraflarındaki sorunlara müdahale etmek yerine hemen mesaj atıyorlar. Halbuki ben ne yapabilirim deseler birçok sorun hal olur. Herkes önce kendi elinden geleni yapmalı. Bu sebeple İstanbul içinden farklı yollardan ulaşmak isteyenlere cevap vermiyoruz. Buraya gelip konuyu anlatmasını söylüyoruz.

Burada büyüyen gönüllüler var

  • Deliler ve Veliler Derneği
  • Gönüllüleri nasıl belirliyorsunuz ?
  • Spor, siyaset ve din konuşulmuyor. Yardım talep edenlere nasıl davranıyorsak, gönüllülere de aynısı uygulanıyor. İnsanların bir tartışmanın içine girmesini istemiyorum. Burada herkes her işe koşuyor. Mesela her pazartesi günü gelip, hiç tanımadıkları insanlar için sebze doğruyorlar var. Örneğin yiğenim burada gönüllü psikolog olarak çalışıyor. Çekya’da psikolji ve yapay zeka bölümü okudu. 13 yaşında iken çalışmaya başladı ve 11 yıldır bizimle. İlk önceleri yük taşıyordu. Şimdi de psikolog olarak başka bir yükümüzü alıyor. Yiğenim Zeynep gibi küçük yaşta gelip, burada büyüyen çok fazla gönüllümüz var.
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