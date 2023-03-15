Heyecanın yerini tedirginlik aldı: İlk kitap ilk heyecan

Süreyya Altunkara’nın ilk kitabı Bütün Olasılıklar Mümkündür Saadet Başka Bir Şey Ötüken Neşriyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Altunkara “Dosyayı teslim ettikten sonra heyecan yerini tedirginliğe, adını koyamadığım bir rahatsızlığa bıraktı. Sanırım “eksik bir şeyler var” düşüncesi kahir ekseriye bu yolda heybemizden düşmeyen katıklar arasında” diyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Dosya hazırlayıp kitap olarak neşretme düşüncesi yakın sayılacak bir zaman diliminde oldu. Öncesinde neden böyle bir düşüncemin olmadığına dair bir fikrim yok. Herkes gibi heyecan verici süreçti benim için. Yorulduğumu düşünmüyorum ama uykusuz çok gecem geçti. Dosyayı teslim ettikten sonra heyecan yerini tedirginliğe, adını koyamadığım bir rahatsızlığa bıraktı. Sanırım “eksik bir şeyler var” düşüncesi kahir ekseriye bu yolda heybemizden düşmeyen katıklar arasında. Evet, tedirginim. Kitap neşredilince rahatlayacağımı ve tedirginliğimin yerini sevincin alacağını zannediyordum. Yanılmışım. Rahatsızlığım katlanarak devam etti. Tedirginliğimi gidermenin yolunu bulamadım. Şiirin doğası bu olsa gerek; tedirginlik, rahatsızlık…

Bütün Olasılıklar Mümkündür Saadet Başka Bir Şey, Süreyya Altunkara, Ötüken Neşriyat.

SAYFALARINDA GEZİNDİM

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Bunca yorgunluk şu küçük kitap içinmiş dedim. Sayfalarında gezindim. Bütün şiirleri tekrar okudum. Kitaplığımda sevdiğim şairlerin arasına çekinerek iliştirdim. Benim için muazzam bir an olarak kalacak.

Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Anneme ve babama imzaladım. Ne yazacağımı nasıl bir imza atacağımı uzunca düşündüm. Kitap imzalamanın zor bir şey olduğunu söylemeliyim.

Yazmaya nasıl başladınız?

İlkokulda sınıf kütüphanesinde manilerin toplandığı bir kitabı defterime geçirerek başladım. Elbette yazmak denemez ama mühim bulduğum bir şey. O kitap dikkatimi çekmeseydi şiirle ünsiyet kurmam nasıl mümkün olacaktı bilmiyorum. Çünkü ders kitabı müfredatında olan şiirlerin dikkatimi çektiğini hatırlamıyorum. Özgün ve ciddi olarak şiir yazmaya başlamam lise sıralarında oldu.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Aslında dikkat ettiğim, özellikle beklediğim vakit yok. Gündüz maişet ve diğer koşuşturmalar arasında ne okumaya ne de yazmaya vakit buluyorum. Gece, gündüze göre daha sakin. İnsan geceleyin durup düşünmeye daha müsait. Şiirlerimin hemen hepsini gece yazmışımdır. Başka bir hususta seçiciliğim mevcut: mekân. Ev dışında şiir yazmışlığım yok. Dışarıda not tutar, evde yazarım.

Defter mi, bilgisayar mı?