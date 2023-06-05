İçimiz dışımız plastik

Dünyadaki plastik atık tehlikesi her geçen gün büyüyor. Her yıl, yarısı yalnızca bir kez kullanılmak üzere tasarlanmış 400 milyon tondan fazla plastik üretilirken, bunun yalnızca yüzde 10’dan azı geri dönüştürülüyor. Plastik kirliliğinin en önemli çevre sorunlarından biri haline geldiğini belirten Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç, “Günde 2 litre plastik şişeden su içen kişiler yılda 90 bin plastik parçacığını vücuda alıyor. Vücuda giren mikroplastikler yediğimiz sebze, meyvelerden deniz ürünlerine kadar birçok yiyecek ile besin zincirine girerek obezite, diyabet ve kronik karaciğer hastalığına neden oluyor” diye konuştu.

PLASTİK ATIĞI 3 KAT ARTACAK

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından bu yılın temasını plastik üretimi ve kullanımını azaltmak olarak belirlediğini anlatan Genç, “Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD)’ne göre, dünyada plastik atık son 20 yılda iki misli artarak 2019’da yılda 353 milyon tona ulaştı. Yine OECD’ye göre, gerekli önlemler alınmadığı taktirde, plastik atıkların 2060’a gelindiğinde 3 misli artacağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.

Plastik adaları oluştu

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), plastik atıkların 2040’a kadar yüzde 80 azaltılmasını amaçlayan yol haritasını Paris’te düzenlenen uluslararası konferansta tartışmaya açtı. Yol haritasının çevreyi kirleten teknolojilerden vazgeçilmesi ve gerekli pazar düzenlemelerinin yapılması gibi çalışmaları ele aldığını anlatan Genç, “UNEP bu yıl Dünya Çevre Günü temasını #PlastikKirliliğiniYen olarak belirledi” dedi. Dünyanın plastikler tarafından istila edildiğini belirten Genç, “60 yıldır biriken plastik atıkların oluşturduğu çöp adaları, dev boyutlara ulaşarak ‘kıta’ olarak adlandırılabilecek boyutlara geldi. Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık yığını kabaca, 1,6 milyon kilometre yani Türkiye’nin 2.5 katı genişliğine ulaştı” diye konuştu.







