İşitme engelli milli judocu öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

Doğuştan işitme engelli Akmaz, 1,5 yaşında özel eğitim okuluna giderek konuşma ve işaret dili öğrendi.

Akmaz, babası ve ağabeyinin yönlendirmesiyle 15 yaşında ilgilenmeye başladığı judoda, 2014'te Ermenistan'daki Dünya Sağırlar Güreş Yıldız ve Gençler Şampiyonası ile 2015'te Gürcistan'daki 2. Avrupa Sağırlar Gençler Güreş Şampiyonasında gümüş madalya aldı.

Türkiye birincilikleri de bulunan Akmaz, kasım ayında Tokyo'da düzenlenecek deaflimpik oyunlarında zirveye çıkmak istiyor.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden mezuniyetinin ardından Konya Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesine beden eğitimi öğretmeni atanan Akmaz, spor ve eğitimi harmanlayarak öğrencilerine yol göstermeye çalışıyor.





Doğuştan işitme engelli judocudan başarı öyküsü

İşaret diliyle kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Akmaz, işitme engelli öğretmen olmanın zor olduğunu ancak üstesinden geldiğini dile getirdi.

Kendisi gibi judocu öğrenciler yetiştirmek istediğini anlatan Akmaz, "Benim gibi olan öğrencileri geliştirmek istiyorum. Hayalinde beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük olanları yetiştirmek için çabalıyorum. Başarılı olduktan sonra herkesten güzel tepkiler aldım. Çevremdekiler öğretmen olabileceğime inanmadı ama pes etmedim, mücadele ettim. Annem ve babam bana destek verdi." ifadesini kullandı.

Yetiştirdiği öğrencilerin kendilerini geliştirerek uluslararası müsabakalarda derece yapmasını çok istediğini dile getiren Akmaz, şöyle devam etti:

"Pes etmeyin, çevrenizdekilerin söylediklerini umursamayın. Kendiniz mücadele ve emek verin. Çok çalışıp, hayallerinizi gerçekleştirin. Öğrencilere, Türkiye birincisi olduğumu ve uluslararası müsabakalarda derece yaptığımı söylediğimde şaşırıyorlar. Beni örnek alıyorlar. Öğrencilerime ilham veriyorum ve onlara umut oluyorum. Japonya'da kasımda yapılacak olimpiyatlara hazırlık yapıyorum. Olimpiyatlardaki hedefim, birinci olup altın madalyayla ülkeme dönmek. Türk bayrağını göklere kaldırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum."

Şampiyon öğretmen öğrencilerine ilham oluyor

İşitme engelli öğrencilerden 17 yaşındaki Abdulsamet Sabancı, sporcu olmak istediğini, öğretmeninin desteğiyle hayalini gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Öğretmeniyle iyi anlaştığını vurgulayan Sabancı, "Öğretmenimiz işaret dilini biliyor ve bize eğitimini veriyor. İki yıl önce judoya başladım. Hem okulda derslerime devam ediyorum hem de judo eğitimi alıyorum." dedi.

İşitme engelli öğrencilerden 17 yaşındaki Abdulsamet Büyükcam'da öğretmeniyle gurur duyduğunu ve kendisinden ilham aldığını anlattı.







