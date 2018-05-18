İsrail'e akademik boykot çağrısı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına karşı bir kampanya başlatarak, Türk üniversitelerine ve akademisyenlere, İsrail'deki üniversite ve akademisyenlere karşı akademik boykot çağrısı yaptı.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını büyük bir endişeyle izledik. Bu karar, sadece uluslararası hukuka aykırı değil, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararları ile de doğrudan çelişiyor. Uluslararası toplumun uzun zamandır uğraştığı iki devletli çözüm çabalarını da sonlandırıyor.
- Kudüs meselesi sadece Filistin'in meselesi değil, aynı zamanda Müslümanlar için ve adalet ile özgürlükle ilgilenen tüm insanlar için de bir meseledir.
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak pratik bir adım atma amacıyla, Türkiye'deki tüm akademisyenleri ve üniversiteleri; İsrail üniversitelerini ve yüksek öğretim kurumlarını akademik olarak boykot etmek için harekete geçmeye çağırıyoruz."