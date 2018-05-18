İsrail'e akademik boykot çağrısı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına karşı bir kampanya başlatarak, Türk üniversitelerine ve akademisyenlere, İsrail'deki üniversite ve akademisyenlere karşı akademik boykot çağrısı yaptı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: