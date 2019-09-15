İstanbul için alternatif gezi rehberi

Tekstil sektörünün iş adamlarından Gürbüz Oruç bir yandan da yaptığı küçük turlarla İstanbul’u ve çevresini geziyor. Oruç şimdilerde @gezilecek1yer isimli instagram hesabından da paylaşımlar yapıyor. Oruç, özellikle İstanbul ve çevresinde kalabalığa, trafiğe takılmadan keyifle yapılacak turları tavsiye ediyor. Küçük gruplar halinde yaptığı gezilerde de onun önceliği ‘çok bildiğimiz ama gitmediğimiz yerleri, mekanları gezmek’ bu bölgelerin tarihini anlamak.

Gürbüz Oruç

Oruç’un tekstil sektöründe üreticiyken gezi merakının başlamasını sağlayan Fatih Cami’nde başına gelen bir olay. Oruç, “Bir gün Fatih Cami’nde namaz kıldıktan sonra yanımdaki kişiyle sohbet etmeye başladım. Caminin mimarisi hakkında konuştu ve en sonunda ‘ bu cami Fatih döneminden bugünlere kaldı’ dedi. O esnada uzaktan konuşmamıza şahit olan başka biri de ‘yanlışınız var, bu cami o günlerden kalmadı. Depremler nedeniyle yıkıldı. Süreç içinde yeniden inşa edildi.’ dedi. Ben bu bilgi karşısında çok şaşırdım. O günden sonra hem araştırmaya hem de gezmeye başladım” diyor. Onun bu gezilerini takdirle karşılayan önce ailesi olmuş. Ardından halka yavaş yavaş genişlemiş. Bugün Oruç, küçük gruplara alternatif İstanbul turları yaptırıyor. Gezilerini de @gezilecek1yer isimli Instagram hesabında paylaşıyor.

ERKEN SAATLERDE SAKİN GEZİLER

Oruç’un İstanbullulara ve İstanbul’u gezmek isteyenlere ise önemli tavsiyeleri var. Özellikle kalabalıktan uzak, trafiğe takılmadan gezmenin de mümkün olduğunu söylüyor. Oruç, “Genelde sabah namazından sonra yola çıkarım. Ne trafik, ne de otopark sorunu yaşarım. Galata Kulesi’ne çıkmak için hiç sıra beklemedim. Bazen gidenler de “Gürbüz abi kapıda bir saat bekledik” diyor. Kalabalık saatte gidince bu mümkün tabi” diyor. İnsanların artık sadece fotoğraf paylaşmak için gezilere katıldığını söyleyen Oruç, “Yaygın ve popüler turlarda daha çok Balat, Kuzguncuk ve Beyoğlu civarında geziliyor. Çünkü insanlar artık fotoğraf veren yerleri seviyorlar. Tarihi insanlara eskilerin anlattığı gibi değil, yenilerin anlayacağı gibi anlatmak gerekiyor. Dokunma, bakma, hızlı ol derken tarih anlatılmıyor veya sevdirilmiyor” ifadelerini kullanıyor.

İğneada’yı es geçmeyin

İğneada

Oruç, sakin ve keyifli günü birlik geziler için özel önerilerde bulunuyor. Oruç, “İstanbul’da pazar günü gezmek, rahatlamak için ilk akla gelen yerlerden biri Polenezköy oluyor. Bu nedenle de hem oradaki mekanların hizmet kalitesinde farklılıklar oluyor, hem şehirden kaçıp yine kalabalığa giriyorsunuz, hem de yüksek fiyatlar ödüyorsunuz” diyor. Oruç’un önerilerinin başında ise İğneada var: İğneada bence ihmal ediliyor. Yazı çok kısa ama çok ilginç bir yer. Birkaç gölün, deniz kıyısının olduğu ormanla iç içe bir bölge... Göllerde gezme imkanınız oluyor” ifadelerini kullanıyor.

Beylerbeyi’nden Kanlıca’ya

Beylerbeyi

Oruç’un İstanbul içi geziler için önerdiği beş mekan ise şöyle;

OTAĞTEPE yazı yavaş yavaş yolcu ederken bu güzel havalarda açık havaların tadını çıkaracağımız mekanlardan biri.

yazı yavaş yavaş yolcu ederken bu güzel havalarda açık havaların tadını çıkaracağımız mekanlardan biri. ATATÜRK ARBORETUMU, Türkiye’nin ilk canlı doğa müzesi olarak tanımlanabilir. 1940’larda dünyanın farklı bölgelerinden getirilen birbirinden farklı bitkiler bu ormanı oluşturuyor.

Türkiye’nin ilk canlı doğa müzesi olarak tanımlanabilir. 1940’larda dünyanın farklı bölgelerinden getirilen birbirinden farklı bitkiler bu ormanı oluşturuyor. BOĞAZ TURU, havalar henüz soğumamışken haftasonunun keyfini çıkaracağınız etkinliklerden .

havalar henüz soğumamışken haftasonunun keyfini çıkaracağınız etkinliklerden . MECİDİYE KASRI için Beykoz’a yolunuzu düşürmelisiniz. Harika manzarası ve bahçesindeki minik kafesiyle güzel vakit geçireceğinize eminim.

için Beykoz’a yolunuzu düşürmelisiniz. Harika manzarası ve bahçesindeki minik kafesiyle güzel vakit geçireceğinize eminim. SEMT SEMT İSTANBUL’u gezmek de harika bir etkinlik. Balat, Kanlıca, Galata, Karaköy ve Kuzguncuk gibi yerler var. Benim tavsiyem ise henüz tam olarak keşfedilmediğini düşündüğüm Beylerbeyi.

Pembe kayaları mutlaka görün

İstanbul’a yakın günübirlik geziler de ise yine alternatif rotalar oluşturmak mümkün. Oruç’a göre bunlar şöyle: KIYIKÖY son zamanlarda yavaş yavaş tanınır oldu. İğneada’ya gidenler yol üstünde de uğrayabilirler. İlçenin bol oksijenli havasını solumayı herkese tavsiye ederim. KEFKEN Kandıra ilçe sınırları içinde kalıyor. Çok bilinmeyen ama mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Özellikle pembe kayalar görülmeye değer. KERPE de Kefken’le aynı kıyı şeridini paylaşıyor. Özellikle doğal olarak yüzyıllar içinde oluşmuş Kartal Kayalar görülmeli. ACARLAR LANGOZU’nu ziyaret etmenin tam zamanındayız. Ekim ve kasım aylarında büyüleyici bir manzarası var. Langoz, akarsuların oluşturduğu bir sisteme verilen ad. Bataklığa dönüşmeyen su birikintisinin üzerindeki bitki örtüsünden oluşuyor. GÖLYAZI Bursa’nın köylerinden biri. Özellikle Osmangazi Köprsü’nden sonra Bursa ve çevresi İstanbullular için günübirlik gezilecek mekanlar listesine girdi. Bursa başlı başına gezilmesi gereken bir yer. Ancak benim tavsiyem Gölyazı köyü.

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