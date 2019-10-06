İyi ki müziğe döndüm

Cansu Koç yıllar sonra müziğe döner dönmez milyonların kullandığı müzik paylaşım uygulaması Tik Tok’da son çalışması “Çay Var İçersen”ile hatrı sayılır bir rekor kırdı. Hayranları onu belli ki çok özlemiş. Yıllar sonra geçen uzun süreçte neler yaşadığından yeni albümüne kadar her şeyi Yeni Şafak Pazar Eki’ne özel anlattı.

Cansu Koç öncelikle öğrenmek istiyorum ki yıllar önce derlediğiniz coverlar ile adeta rüzgar estiriyordunuz sonra ne oldu da sizi göremedik?

Aşk, nefret ilişkisi diyebilirim. Müzikle aramda derin bir bağ var. Değerlimdir, kıymetlimdir. Bazen sevişiriz, bazen çatışırız. Çatışmaya başladığımı hissettiğimde bağın kopmaması için biraz es vermem gerekiyordu. Bu kararı vermem tek bir nedene bağlı değildi. Pek çok parametre vardı. Detaylara girersem röportaj çok uzar. Özetle haklı nedenlerim vardı.

Yanılmıyorsam 10 yılı aşkın bir süredir müzikten uzaklaştınız. Bu süreçte neler yaptınız ve pişmanlık yaşadınız mı? Çünkü büyük bir kemik kitleniz vardı?

Tamamıyla uzak değildim aslında. Sadece göz önünde olmadığımdan öyle görünmesi doğal. Arka planda müzik çok yoğun olmasa da yine hayatımdaydı. Söz yazma, beste yapma, vokal koçluğu vb. sosyoloji okumak istiyordum onu da gerçekleştirdim. Pişmanlık duymuyorum, öyle olması gerekiyordu.

ETNİK ROCK YAPIYORUM

Anadolu rock, pop, halk müziği... Hepsinden esintiler var. Müziğinizi nasıl adlandırabiliriz?

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Geçmişte daha çok cover yaptığım için seslendireceğim şarkı ya da türkülerin ruhuna göre pop, rock vb soundlar kullanıyordum. İlk kez son çalışmamda kendi söz ve bestemle çıkış yaptım. ‘Çay Var Içersen’de kendimi daha özgür hissettim. Dj Hakan Caneroğlu ile bir araya geldik ve elektronik altyapılar üstüne geleneksel enstrümanlarımızı kullandık. Elektro bağlama, cura gibi. Kısaca özetlersem çeşitli tarzlardan ve akımlardan beslenen etnik pop ya da etnik rock diyebilirim.

Bunca yıldan sonra sevenleriniz sizi hemen karşıladı ve Tik Tok’ta rekor sayıda müziğiniz paylaşıldı. Bundan bahseder misiniz biraz. Size ne hissettirdi ve rakam var mı, paylaşma sayısı adına?

Evet ‘Çay Var İçersen’ çok geniş kitlelerce sevilen Tik Tok’ta en çok paylaşılan şarkılardan biri oldu. Bestesi ve sözlerinin büyük bir kısmı bana ait olduğu için ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Net bir rakam söyleyemiyorum çünkü her geçen sayısı daha da artıyor.

Eski şarkıları yeni halleriyle şimdiki kuşağa taşımayı seviyorsunuz? Yeni eser üretme adına fikriniz nedir?

Eski şarkıları seslendirmeyi, gündeme getirmeyi seviyorum. Melodik açıdan zengin buluyorum. Kendi adıma söylüyorum sürekli cover yapmak hazırcılık, tembellik gibi geliyor. Ayrıca üretimde tıkanmaya neden oluyor. Müzikte zenginlik adına hangi tarzda olursa olsun üretmek gerek. Bu nedenle son zamanlarda söz ve beste çalışmalarına ağırlık verdim. Diğer taraftan dinleyenlerimin benden cover talepleri var. Denge kurmaya çalışacağım.

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Arada geçen onca zamandan sonra müzik piyasasında neler değişmiş?

Analog dönemde ara verdim, digital dönemde yeniden merhaba dedim. Sosyal medyanın gücü yadsınamaz. Pek çok genç müzisyen bu mecralarda kendini ifade etme şansı yakalıyor ve hiçte azımsanmayacak dinleyici kitleleri var. Nereden baktığınızda bağlı. Ben bunu olumlu buluyorum.

Yeni albümden bahsedelim biraz yine efsane şarkılara göz kırpmışsınız. Şarkı sayısı neden 5, az değil mi?

Az değil tam dozunda diyelim. Full albüm yapıldığında bir kaç şarkı öne çıkıyor. Maalesef diğerleri gölgede kalıyor. Onca emeğe yazık oluyor. Tüketimin hızına yetişebilmek için single, maxi single daha doğru geliyor. Full albüm belki birkaç yıl sonra yapabilirim.

Tik Tok ta bu kadar dinlenmek size nasıl geri dönüş yaşattı?

Tik Tok’taki paylaşımlar hem gençlerin beni tanımasını, dinlemesini hem de çay üreticilerinin dikkatini çekmemi sağladı. Bir çay markasından reklam yüzü olmam ve sponsorluk için teklif aldım. Görüşmemiz devam ediyor.Anlaşabilirsek değerlendirmek isterim.