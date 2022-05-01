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Hayat Kabinenin Trabzonlu bakanlarının şampiyonluk selfiesine beğeni yağdı
AKTÜEL

Kabinenin Trabzonlu bakanlarının şampiyonluk selfie'sine beğeni yağdı

Şampiyonluk maçında memleketlerinin takımını yalnız bırakmayan bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu, tribünde şampiyonluk selfie'si çekti. Mutlulukları yüzlerinden okunan bakanların fotoğrafı inlerce beğeni aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Kabinenin Trabzonlu bakanlarının şampiyonluk selfiesine beğeni yağdı
Kabinenin Trabzonlu bakanlarının şampiyonluk selfie'sine beğeni yağdı

Trabzonspor dün gece 38 yıllık hasretini bitirdi. Bordo-mavililer son birkaç yılda kıyısından döndüğü şampiyonluğa dün gece oynanan Antalyaspor maçından alınan 2-2'lik skorla ulaştı. Karadeniz ekibi 2021-22 sezonunun bitimine 3 hafta kala aldığı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Şehirde büyük sevince neden olan şampiyonluk anı ise görülmeye değerdi. Trabzonlular, tribünleri hıncahınç doldurdu.

Trabzonlu bakanlar tribündeydi

Son düdükle birlikte yeşil çimlere koşan taraftarlar adeta kendilerinden geçti. Bu tarihi günde, kabinenin 4 üyesi doğdukları şehrin takımını yalnız bırakmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da tribündeydi.

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Şampiyonluk selfie'si

Karşılaşmayı taraftarlarla birlikte takip eden bakanlar o anları ölümsüzleştirdi.

Coşkulu taraftarları arkalarına alan bakanlar, Varank'ın çektiği selfie'ye poz verdi.

Şampiyon Trabzonspor'un unutulmaz 10 anı
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Şampiyon Trabzonspor'un unutulmaz 10 anı
Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Hüzün ve sevincin bir arada yaşandığı tarihi şampiyonluk unutulmaz anlara sahne oldu. Zaman zaman gözyaşı zaman zaman da büyük coşkunun yaşandığı bu hikayedeki en unutulmaz kareleri sizler için derledik.


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