Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin hemen ardından Twitter hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan @Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. #ŞampiyonTrabzonspor pic.twitter.com/z42fLpu1QQ REKLAM April 30, 2022

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