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Kadın doğum doktorundan hamilelere aşı çağrısı: Anne ve bebekleri kaybediyoruz, lütfen aşı olun

Omicron varyantı tüm dünyayı alarma geçirirken aşısız hamilelere seslenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Polat, duygularına hakim olamadı. Sesi titreyen, gözleri dolan Polat, “18 yaşında bir hastamız, 25 yaşında ya da 40’ını geçmiş bir anne adayı olabiliyor. Onlar travmayı yaşarken biz de yaşıyoruz. Kızım yaşında çocuklar diye düşünüyorum, duygulanıyorum. Biz de insanız birikiyor, gebeler ve bebeklerimizi kaybediyoruz. Lütfen aşınızı olun” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kadın doğum doktorundan hamilelere aşı çağrısı: Anne ve bebekleri kaybediyoruz, lütfen aşı olun
Dr. İbrahim Polat, aşısız gebelerin hastalığa yakalandığında erken ve ölü doğum gibi risklerinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.

Omicron varyantı dünya genelindeki yayılımıyla ülkeleri alarma geçirirken aşısız ve vakti gelmesine rağmen diğer dozlarını yaptırmayan vatandaşların oranıysa korkutuyor. Son aylarda aşı yaptırmayan gebelerden acı haberler gelmeye devam ederken uzmanlar, anne ve bebek ölümlerine karşı uyarıyor. Aşının önemine dikkat çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Polat, aşısız gebelerin hastalığa yakalandığında erken ve ölü doğum gibi risklerinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Hastalarının yaşadığı zorlukları anlatırken gözleri dolan, sesi titreyen Dr. Polat, tüm anne adaylarını bir an önce aşı olmaları konusunda uyardı.

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“Yüksek doz oksijene rağmen nefes darlıkları devam ediyor”

Koronavirüsün hamileler üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Polat, “Aşısız gebeler çok daha ağır geçiriyorlar, bir müddet sonra birden kötüleşiyor ondan sonra da yoğun bakıma giriyor. O yoğun bakımdan da kötü sonuçlar çıkabiliyor. Aşılılar öyle değil, onlar çok daha rahat geçiriyor, yatış oranı bile az, aşılıları genelde evden takip ediyoruz. Yatan çok az, serviste her zaman 1,2 tane oluyor onlar da hafif geçiriyor. Aşısız gebeler, yoğun bakıma girmeden bile çok sayıda pişmanlık belirtiyorlar. Çünkü hastalık ağır seyrediyor. Burada serviste yatarken de yüksek doz oksijene rağmen nefes darlıkları devam ediyor. Serviste yattıklarında bile pişmanlarını söylüyorlar değil ki yoğun bakıma girdiklerinde” şeklinde konuştu.

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“Kızım yaşında çocuklar onun için duygulanıyorum”

Hastalarının durumlarını anlatırken duygusal anlar yaşayan Dr. İbrahim Polat, “Hastalık erken doğuma neden oluyor. Eğer ağır geçerse biz annenin tedavisi için ya da çocuğun oksijensiz kalmaması için çocuğu doğurtuyoruz. Bunlar ya prematüre sekelli olarak hayatlarına devam ediyorlar ya da yaşanabilir sınırından önceyse ölebiliyorlar. Bu da hasta üzerinde ikinci bir travmaya neden oluyor. Hem hastalığını hem bebeğini düşünüyor. Aşı olmadığı için iş işten geçmiş gibi düşünüp pişmanlığını dile getiriyor ve bunu yaşıyor hastamız biz de onu öyle görünce üzülüyoruz. Bu 18 yaşında bir hastamız da olabiliyor, 25 yaşında ya da 40’ını geçmiş bir anne adayı da olabiliyor. Biz bunlara çok üzülüyoruz çünkü hem kendilerini hem bebeklerini kaybedebiliyoruz. Onlar travmayı yaşarken biz de yaşıyoruz aslında. Kızım yaşında çocuklar diye düşünüyorum onun için duygulanıyorum. Biz de insanız birikiyor, biz de üzülüyoruz. Aşı olun, aşı olun özellikle gebeler olsun, iki can, ikisi birden tehlike altına giriyor. Güvensinler, çocuklarına bu aşı bir şey yapmıyor, bunu bilsinler. Şu anda dünyada bu aşıyı olan yüz binlerce gebe var, araştırmalar, çalışmalar var” ifadelerini kullandı.

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“Covid’den ölenlerin sayısı diğer nedenlerden ölen annelerin sayısından fazla”

Aşının anne adaylarının hem kendileri hem çocukları için çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Polat, “Aşısızlar durumu ağır geçirdiği için erken doğum ve ölü doğumu artıyor. Erken doğum demek belki de ömür boyu belki de sekelli, engelli bir çocuğun yaşaması demek. Bunu da unutmasınlar. 18 yaşında, 21 yaşında kızımız vardı, çocuklarını düşünüyorlarsa aşı olsunlar, çocuklarını düşünüp aşı olmama durumuna girmesinler. Covid’den ölenlerin sayısı toplam diğer nedenlerden ölen annelerin sayısından fazla. Eğer bunlar aşılarını olsaydı önlenebilir anne ölümü olacaktı. Şimdi aşı olmadıkları ve ağır geçirdikleri için önlenemez anne ölümü oluyor. Çünkü bu hastalığın bilinen etkin bir tedavisi yok, aşı olup da ölen anne zaten ben bilmiyorum. Gebe kadınlarımız, gebeler ve bebeklerimizi kaybediyoruz. Lütfen aşınızı olun, hem kendinizi hem çocuğunuzu koruyun” dedi.

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Bartın'da kahreden haber: Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi
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Ulugeçitkadı köyünde yaşayan, 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, 1 hafta önce rahatsızlandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne başvuran Demiroğlu'na, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu'nun bebeği, sezaryenle alınarak kuvöze koyuldu.
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. Demiroğlu ise dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Meral Demiroğlu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Cenaze namazı sırasında eşi Birol Demiroğlu (40), ayakta durmakta zorlanırken, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, 1 çocuk sahibi Meral Demiroğlu'nun hamile olduğu için aşı yaptırmadığını belirtti.
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Öte yandan tedavi altındaki kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Covid-19 test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.
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Bebeği sezaryenle alınan Meral, koronavirüsten öldü
Bartın'da kahreden haber: Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi
Bartın'da koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu'nun (37) bebeği sezaryenle alındı. Hamile olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen Demircioğlu, tedavi sırasında hayatını kaybetti. Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.


Dikkat çeken araştırma: Korona antikorları hamilelikte bebeğe geçiyor
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Dikkat çeken araştırma: Korona antikorları hamilelikte bebeğe geçiyor

Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
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Bingöl’de yaşayan 3’üncü çocuğuna hamile olan Ebru Arslan, kısa bir süre önce şiddetli göğüs ağrısı ve öksürük nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne giderek test verdi. Burada testi pozitif çıkan anne Arslan, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı.
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Gebeliği nedeniyle aşı olmadığını ve bunun pişmanlığını yaşadığını aktaran anne Arslan, \"37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı” dedi.
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\"Son zamanlarda gebelerde vaka sayısı arttı\" <br><br> Gebe kadınlara aşı çağrısında bulunan anne Arslan, “Bütün hamile bayanlara sesleniyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar. Belki ben aşı olsaydım bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım” diye konuştu.
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Annelerin ve anne adaylarının doğacak çocukları için mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Erda Pay, son zamanlarda gebelerde vakaların arttığını belirtti.
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Uzm. Dr. Pay, \"Özellikle son dönemde artan gebelerde koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ve gebelerimizin de haftası ilerledikçe gerek solunum sistemi gerekse dolaşım sistemindeki sıkıntılar nedeniyle gebelerimizin daha fazla etkilendiği bir dönem yaşamaktayız. Bu süreçte hem gebelerimizin korunması hem de gebeler aşılandığı takdirde oluşacak koruyucu hücrelerin bebeğe geçerekten, bebeğe olan koruyucu etkisi nedeniyle hem gebelik döneminde hem de aşı döneminde aşıyı tavsiye etmekteyiz. Gebelik sonrasında en mutlu zamanların yaşandığı bebeği kucağa sağlıklı alabilmek adına gebelik sürecinde anne adaylarımızın da aşı olmaları konusunda tekrardan ricacıyız\" şeklinde konuştu.
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
Bingöl'de koronavirüse yakalanan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, "Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.


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