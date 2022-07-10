Kahvaltıda kavurma mideyi yorar

Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirebilmek için doğru beslenme oldukça önemli. Özellikle diyabet, tansiyon ile kalp ve damar hastalığı olan kişilerin Kurban Bayramı’nda yeme-içme faaliyetlerine daha özen göstermesi gerekiyor. Medicine Hospital’den Uzm. Dyt. Hafize Ögün Dudioğlu, bayram için beslenme tüyolarını paylaştı. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı yapılmasını tavsiye eden Dudioğlu, “Kahvaltıda et kavurma, börek, sarma gibi yiyecekler yerine yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek yiyin. Aç karna et tüketimi midede hazımsızlığa yol açabilir” dedi.

Hafize Ögün Dudioğlu

ETİ ÖĞLE VE AKŞAM TÜKETİN

Bayram etinin öğle ve akşam yemeğinde yenilmesini öneren Dudioğlu, “Eti bol salata ile tüketmek daha yararlı. Demir, magnezyum, çinko ve fosfor kaynağı olan kırmızı ette porsiyon kontrolü şart. 6 yemek kaşığı et kavurma 1 porsiyon etli yemek yerine tüketilebilir” diye konuştu.

ZİYARETLERDE ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Dudioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ziyaretlerde veriler ikramlıkların yavaş ve ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Şekerli içecekler yerine su, maden suyu, ayran, cacık yemelisiniz. Börek-sarma gibi karbonhidrat yükü çok olan yiyecekleri çok seviyorsanız ve vazgeçemiyorsanız bu yiyecekleri öğleden sonra ara öğüne dahil etmelisiniz. Diyabet, kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyonu olan kişiler yemek yerken, mevcut tedavilerini bozmamaya gayret etmeli. Mide ve bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, tercihen haşlama yöntemi ile pişirerek tüketmeli. Porsiyon miktarında aşırıya kaçılmaması oldukça önemli. Alınan kalorilerin bir kısmını yakmak için 30-45 dakikalık yürüyüş yapmak veya günde 10 bin adım atmak, bayramda sağlığımızı bozmamanın önemli kuralları arasında yer alıyor.”

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