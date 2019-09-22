Kardeşlik için pedal çevirdi

Abdulhalik Abdulhak, Kuzey Irak'ın Başika kentinden İstanbul'a kadar pedal çevirdi. Beşikalı bir Yezidi olan genç sporcu, geçtiğimiz yıl Irak'ın en kuzeyinden en güneye 15 gün süren bir barış yolculuğu yapmıştı. Çatışmaların ardından o bölgelerden geçen ilk bisikletçi olduğunu dile getiren Abdulhak, “ Bu yolculuğum esnasında Kürt, Arap, Şii ve tüm mezheplerden insanlar ile bir araya geldim. Sosyal medyada fotoğraflarım çok ilgi gördü. Böylece Irak'ın dışına da çıkmam gerektiğini anladım ve İstanbul'a gelmeye karar verdim” diyor. İstanbul'a 19 günde ulaşan Abdulhak, yol boyunca nüfusun çeşitliliğinden ve insanların misafirperverliğinden çok etkilenmiş. Barış ve kardeşlik adına yolculuklara devam edeceğini belirten genç sporcu, önümüzdeki günlerde Malezya'ya gitmeyi planlıyor.

Abdulhalik Abdulhak

Yolculuğa nereden başladınız, kaç gün sürdü ve kaç kilometre yol kat ettiniz ?

Kuzey Irak'taki Başika şehrinde yaşıyorum. Oradan başladım. Yaklaşık 19 gün sürdü ve 2400 km yol gittim. Günde 12-13 saat bisiklet sürdüm.

Bu yolculuğu yapmaya nasıl karar verdiniz ?

Sporla hep ilgiliydim. Bisiklete de uzun zamandır biniyorum. Biliyorsunuz ülkemde hep savaş ve çatışma vardı. İnsanlara cesaret vermek için geçen yıl bir barşı yolculuğu yaptım. Irak'ın en kuzey ucundaki Zakho kentinden güneyde en uçta bulunan Fao kentine bisikletle gittim. Adını da "Barış Yolculuğu" koydum. Basra eyaletindeki Fao kentine gelinceye kadar, on beş gün sürdü.

Hedefiniz neydi ?

Ben Yezidiyim. Barış yolculuğuyla Irak'taki mezhep sorunlarına dikkat çekmek istedim. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu mesajı da yola düşerek vermeyi doğru buldum. Şii, Sünni ve farklı mezheplerden insanlar ile buluştum. Aramızdaki kardeşliğe dikkat çektim.

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Peki Irak'ın bu bölgelerinde yolculuk yapmak riskli değil miydi?

Elbette, yolculuk riskliydi. Irak’ta bu kadar uzak bir noktadan diğerine seyahat eden ilk bisikletçi ben oldum. Özellikle güvenlik güçleri olmayan geniş alanlardan geçerken korkular yaşadım. İlk kez gittiğim bu bölgelerde yolumu bulmam da kolay olmadı. Ancak 15 gün boyunca geçtiğim yerlerde Irak halkının hala umutlu olduğunu gördüm. Her kesimden insan bana kucak açtı. Çok eğlendiğim zamanlar da oldu. Bu tip girişimler daha fazla yapılmalı ki bölgenin normalleşmesi sağlansın ve sevgi bağları güçlensin.

KIYI KESİMLERİNE UĞRADIM

İstanbul'a gelmeye nasıl karar verdiniz ?

Abdulhalik Abdulhak İstanbul'da

Barış yolculuğum ses getirdi. Sosyal medya üzerinden büyük destek aldım. Bu olumlu tepkiler üzerine bir yolculuk daha yapmalıyım ama bu kez Irak dışına çıkmalıyım dedim. Maceraya olan tutkum ve sevgim farklı yerlere keşfetmeye sevk ediyor beni. Böylece İstanbul'a gelmeye karar verdim. Yanıma sadece gerekli olan malzemeleri aldım.

Nelerle karşılaştın ?

İki ülke arasında adım adım işaretlenmiş bir haritaya göre, kıyı kesimlerinden yol aldım. Yolculuğu genelde sahil kesimlerinde ve turistik yerlerde yaptım Dağlar, ovalar ve yaylalar arasında farklı araziler ve bölgelerden geçtim. Hem doğayı hem de insanları keşfettim. Kim yerlerde Kürtçe konuştum, kimi yerlerde Arapça, kimi yerlerde Türk kardeşlerimle İngilizce anlaştım. Bu yollar boyunca insan çeşitliliğine hayran kaldım.

Zorluklar oldu mu?

Abdulhalik Abdulhak'ın barış yolculuğu

Herkes çok misafirperverdi. İnsanlar ile ilgili bir zorluk yaşamadım. Ancak hava koşullarında bir bölgeden diğerine giderken zorlandım. Bazı bölgeler, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerinde sıcaklık yüksekti. Buralardan geçmek zordu. Çünkü 12-13 saat bisiklet kullandım. 19 gün boyunca gecelerin çoğunu da halka açık yerlerde küçük bir çadırda geçirdim.

Belgelediniz mi yolculuğunuzu ?

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Adulhak, insanların misafirperverliğinden etkilendiğini söylüyor.

Evet, yolculuğumu kamerayla çektim ve günlük olarak belgeledim. Onları daha sonra yayınlayacağım. Geçtiğim şehirlerdeki güzellikleri herkes görsün istiyorum. Etrafımda bölgeye gelmek isteyenleri için tavsiye ve rehber olacak paylaşımlar da yapacağım. Beşika ve İstanbul arasındaki yolculuğumda karşılaştığım doğa ve manzaraya ek olarak gördüğüm olağanüstü nüfus çeşitliliği de beni çok etkiledi.

Malezya’ya gideceğim

Adulhak'ın yeni hedefi Malezya'ya gitmek.

Bundan sonra nereye gitmeyi düşünüyorsunuz ?

Irak dışına ilk kez İstanbul seyahati ile çıktım. Bu bana cesaret verdi. Hem yeni yerler ve insanlar tanımak, hem de Irak’ta barış istediğimizin mesajını vermek adına daha çok yere gitmeye karar verdim. Bir sonraki hedefimde Malezya var. Onun ardından Avrupa ülkelerine bir gezi yapacağım.