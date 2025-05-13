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Kazandıkları madalyaların mutluluğunu kaymakamla paylaştılar

Kazandıkları madalyaların mutluluğunu kaymakamla paylaştılar

11:5813/05/2025, Salı
IHA
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Kaymakam Güldoğan, öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını diledi.
Kaymakam Güldoğan, öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri, Rize'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda kazandıkları madalyaları, Kaymakam Ali Güldoğan'a götürerek, sevinçlerini paylaştılar.

Rize'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda; Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri, Berfin Hayat Özdemir 58 kiloda, Nurgül Oruç 39 kiloda Türkiye 3.sü, Bedevi Hanım Özkan 42 kiloda Türkiye 5.si, 36 kiloda Nehir Tekin Türkiye 7.si oldu. Rize'den madalyalarla dönen öğrenciler, Okul Müdürü Mehmet Yücel Ersoy ile birlikte Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı ziyaret ettiler. Kaymakam Güldoğan, öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

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