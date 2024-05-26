Kendimi Türk hissediyorum

Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko için Türkiye çok önemli bir ülke. Her fırsatta Türk dinleyicilerinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen piyanist, bu kez minnetini göstermek için köklerimize uzandı ve geçtiğimiz hafta Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı yorumladı. “Neden Aşık Veysel?” diye sorduğumuzda Grinko: “Öncelikle şarkının sözleri beni çok derinden etkiledi ve de Aşık Veysel’in müzikal yaklaşımını kendime yakın hissettim. Şarkıyı her ne kadar enstrümantal olarak kaydetmiş olsam da sözleri hayatı çok sade ama etkileyici bir dille anlatıyor ayrıca Türkiye’de, Azerbaycan’da ve İran’da verdiğim konserlerde kat ettiğim binlerce kilometre beni bu şarkıya daha da yakın hissettirdi. Aslında bu şarkıyla bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim.” diyor. 3 Temmuz’da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek sanatçı ile Aşık Veysel’in çalışmasının detaylarını dinlemek için bir araya geldik. Grinko, Rusya-Ukrayna savaşından Türk kültürüne kadar uzanan tüm özel sorularımızı yanıtladı.

*Türkiye’deki ozanlar, sufi ve ruhani kişiler ile ilgilisiniz bunu daha önce ki çalışmalarınızdan da biliyoruz. Bu bağı nasıl kuruyorsunuz?

İlginç aslanda bu hikaye. Başka halkların halk müziğini takip etmek zor. Müziğin kökleri ile ilgilenmek çok enteresan. Ben bu kökleri modern müzik ile harmanlamayı çok seviyorum. Türkiye’nin yanı sıra başka kültürlerin şarkılarını da uyarlamayı düşünüyorum.

* Aşık Veysel’i çalarken nasıl beslendiniz?

Barış Manço’yu dinlememi tavsiye ettiler. Sonra Aşık Veysel versiyonu ve farklı versiyonları da dinledim. Uzun zamandır çok sevdiğim Türk halkı benden böyle bir şey bekliyordu. Sanırım bu çok da güzel oldu.





Kendimi Türk gibi hissediyorum

*Uzun yıllardır Türkiye’de konserler veriyorsunuz tahmin ediyorum ki Türk müziği ve kültürü hakkında zenginleşen bilgileriniz de neler var desem?

Zeki Müren’i çok seviyorum. Müthiş bir yorumu var. Nazım Hikmet’i tanıyorum. Moskova’da gömülü benim ülkemde.

* Aşık Veysel’den bir şarkı yorumladınız.Türk dinleyicisi iyi müzik sever demiştiniz. Bu yorumdan iyi müzik yaptığınız için seviliyorsunuz diyebilir miyiz?

Kendimi Türk gibi hissediyorum. Biliyor musunuz mesela çok çay seviyorum. Sizler gibi yaşamayı seviyorum.

*Rusya – Ukrayna ve İsrail - Filistin savaşı için neler söylersiniz? Bu soruyu direk soruyorum çünkü sizde bir Rus vatandaşı ve sanatçısısınız fikirleriniz önemli.

Gördüklerim kötü. Bu gidişattan hoşnut değilim. Şaşkın ve üzgünüm… Bu tarz çatışmaların bu yüzyılda olmamasını dilerdim. Geçen yüzyıllardan hiç ders çıkaramadığımızı görüyorum. Tarih neden var? Ders çıkarmamız için ama ne yazık ki savaş durumundayız. Ekonomik krizler v.s. devam ediyor bu çok üzücü.





5 tane kedim var

*5 yıl önce ki röportajımızda Konya ve Mevlana’yı çok sevdiğinizi söylemiştiniz hatta bunu manşete taşıdık. Bu geçen yıllarda ruhsal gelişimizde neler yaşadınız?

Öncelikle müthiş bir kültür, çok derin. En büyük keşiflerden biri aslında kediler oldu. Mesela şu anda 5 tane kedi bakıyorum.

*Türkiye’de de eviniz var mı?

Hayır burada evim yok.

*Türkiye’de klasik müzik çok geniş kitlelerce dinlenmiyor ama siz belediyeler tarafından bile davet ediliyorsunuz ve konserleriniz hep doluyor. Bu ayrıcalığınızın farkında mısınız?

Tam olarak klasik müzik yapmıyorum aslında daha sade bir müzik diyebiliriz belki çünkü modern müziği de harmanlıyorum. Klasik müzik kadar komplike bir müzik yapmıyorum.





Eurovision beni temsil etmiyor

Bu yıl Eurovision’u izlediniz mi? 2 yıl önce Rusya, savaş başlattığı için diskalifiye edilmişti ancak İsrail için bu geçerli olmadı. Rus bir sanatçı olarak bu çifte standardı nasıl değerlen-diriyorsunuz?

İzleyemedim ama biliyorum. Eurovision sanatçılarının tam olarak kendi ülkelerini temsil ettiğini düşünmüyorum. Eurovision için Rusya’da tek kişi seçiliyor bu kişi beni temsil etmiyor. Belki daha iyi bir yarışma üretmemiz gerekiyor.

*Savaş tarafında olan bir ülkenin sanatçısı olarak sizleri konser yaptığınız ülkelerde sosyal medyadan rahatsız ediyorlar mı?

Evet bazen mesajlar geliyor mesela şöyle yorumlar geldi ülkenden gittiysen yolun açık olsun gibi Rus’lardan da mesaj geldi ama bunlara cevap vermiyorum.

*Bir Türk sanatçısı ile çalışmayı düşündünüz mü?

Geçen yıllarda oldu aslında ama karşı taraf çok yoğundu ama bu sanatçının ismini veremem.



