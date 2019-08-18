Keşifler Gökova’da lezzet pazarlarda

Seyahat yazarı Melih Uslu geçtiğimiz günlerde Ege’yi Gör ve Yaşa isimli kitabını Mona Yayınları arasından çıkardı. Yaz aylarının en çok tercih edilen tatil bölgesi olan Ege’yi küçük mahallelerinden el değmemiş koylarına kadar karış karış gezen Uslu, tatile çıkacaklara birbirinden güzel önerilerde bulunuyor. Uslu’yla hala keşfedilmemiş güzelliklerle dolu olan Ege’de nerelere uğramamız gerektiğini, nerelerde kamp yapılacağını, nerelerde el değmemiş koylar bulacağımızı konuştuk. Şimdi Ege’yi keşfe çıkmanın tam zamanı...

Seyahat yazarı Melih Uslu

Türkiye’de özellikle deniz turizmi denildiğinde akla ilk gelen bölgelerden biri de Ege. Peki Ege’de bir tatil insanlara ne vaat ediyor?

Kızılçamların koyu gölgesinin turkuaz rengi denizle buluştuğu koylarda yüzmeyi ve güneşlenmeyi, bir köy kahvesinde balıkçılarla sohbet etmeyi, bir puhu kuşunun ormanlardan gelen huzur dolu sesine kulak vermeyi, ıssızlığın ortasında kalmış köylerde rüzgârın sesini duyumsamayı, çok eski bir Karia kentinin antik tiyatrosunun kalın taş basamaklarında geçmişe dalıp gitmeyi, yedi asırlık zarif bir caminin kubbe süslemelerini hayranlıkla izlemeyi, nicedir okumak istediğiniz kitabın satırlarına gömülmeyi ya da çok daha fazlasını… Ege, kültürel ve tarihî mirası çok zengin, özel bir coğrafya. Homeros’tan Kazancakis’e, Halikarnas Balıkçısı’ndan Azra Erhat’a pek çok isme ilham vermiş, hikâyesi ve sürprizi bol bir bölge. Düşünün, insanlık tarihine başlı başına dev bir mitoloji armağan etmiş bir yerden söz ediyoruz. Yörede kadim uygarlıkların günümüze sirayeti var. Çiçeği burnunda bir Marmarisli olarak son iki yıldır yaz dışında kalan üç mevsim dağ bayır yürüyorum. Bu nedenle de yörenin günlük yaşamına karışma, uzun uzun gözlem yapma fırsatı buluyorum. Ege, toplumsal kodlarını ve yaşam tarzını bildiğim bir bölge. İnsanlarına ve onların davranış biçimlerine, alışkanlıklarına aşinayım. Bölgede her insanın şekillendiği bir şehir, bir mahalle, bir sosyal habitat var.

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EL DEĞMEMİŞ KOYLAR GÖKOVA’DA

Bu tür tatillerdeki en büyük soru işaretlerinden biri de mekan seçimi. Örneğin kafa dinlemek isteyen biri Ege’de nereye gitmeli?

Ege’nin turizm sezonu dışında kalan sakin zamanlarını daha çok sevdiğimi söylemeliyim. Tatilciler evlerine döndüğünde, genellikle Bozburun Yarımadası’nın sahil ve dağ köylerine sığınırım. Osmaniye’de bir kır kahvesinde ballı kaymaklı uzun bir kahvaltı yapar, Bozburun’da kahvelerde çay içip sohbet ederim. Yarımadanın ucuna doğru deniz hemen her virajda çarşaf gibi önüme serilir, gördüğüm güzellikleri otomobilimin radyosundan yükselen yerel ezgiler tamamlar. Sonra Söğüt tepelerinde güneşin muhteşem bir kızıllıkla denize doğru batışını izlerim. Civar köylerin ışıkları iyice belirginleştiğinde sahildeki balık lokantalarından birini seçer, buz görmemiş mevsim balıklarının tadına bakarım. Öte yandan Ege’de yalnızlığın, el değmemiş koyların ve berrak denizin tadını çıkarmak için Gökova kıyılarına açılabilirsiniz. Buralarda zamanın çoğu, körfezin doğusundaki kimsesiz koylarda geçiyor. Göğü denize, denizi ovaya yansıtan körfezde istediğiniz koylara uğrayabilirsiniz.

EGE PAZARLARI LEZZET DOLU

Peki ya ağzının tadını bilenler için rota nasıl olmalı?

Ege’nin hemen her köşesi, damak çatlatan lezzetler sunan esnaf lokantalarıyla dolu. Ancak benim favorim, Ege pazarları. Yerel lezzetleri, bereketli çarşıları, tarihi hanları ve esnaf gelenekleriyle bu pazarlar, her adımı başka bir sürprize açılan rengârenk bir dünya sunuyor. Dağ ve ova köylerinden gelen satıcıların kurduğu bu pazarlarda, yörenin bin bir çeşit mis kokulu Ege otlarından iğne oyalarına, canlı hayvanlardan antika eşyalara kadar neler yok ki… Köylü kadınların sattığı günlük yumurtalar, peynirler, taze cevizler, kuru incirler, dalından yeni kopmuş çiçeği burnunda sebzeler, meyveler... Bir zamanların gözde meslekleri olan nalıncılık, semercilik, keçecilik ve yorgancılığa talep azaldıysa da bu pazarların bazılarında gözden hâlâ kaybolmamış durumda.

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Kamp tatili için hangi rotaları önerirsiniz?

Yürüyerek keşfetmeyi ve kamp hayatını sevenlerdenseniz, Karia Yolu’nu öneririm size. Ev pansiyonlarında konaklayarak da yapılabilecek bu rota, Bozburun ve Datça Yarımadaları ile Gökova Körfezi, İç Karia ve Muğla çevresi olmak üzere beş ana bölümden oluşuyor.

Yörenin alametifarikaları

Öyle çok yer var ki… Bodrum’da eski Yalıkavak olarak bilinen Sandıma, Eski Muğla’nın Saburhane Mahallesi, Marmaris Kaleiçi, Fethiye Kayaköy, Eski Datça, Milas Macar Evleri ve ödüllü mimar Nail Çakırhan’ın Ege’ye kazandırığı Akyaka Evleri yörenin alametifarikaları arasında. Her birine defalarca gitmeme rağmen hâlâ beni fazlasıyla heyecanlandıran bu yerleri henüz görmediyseniz, henüz yaşamadığınız pek çok güzellik size bekliyor demektir. Sahi, altı milyon yaşında bir fosil kumulu olan Kocadağ’ın güney sahilindeki Gebekum ve efsanevi Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın güzelliğini borçlu olduğu rivayet edilen Sedir Adası kumsalı, dünyada Ege’den başka nerede var?

Güzellikler mavi yolculukta

Hâlâ keşfedilmemiş yerler var mı?

Ege’nin keşfedilmemiş güzelliklerine tanık olmak için mavi yolculuk yapmanızı öneririm. Örneğin Marmaris’te konforlu bir yelkenli gulete binerek turkuaz sulara açılabilirsiniz. Genellikle üç gün ya da bir hafta şeklinde yapılan bu turlarda ilk gün, Marmaris çevresindeki koylar geziliyor. Ardından Bozburun Yarımadası’nın ucuna doğru Bozukkale’ye ulaşılıyor. Sarp tepelerle çevrili, zeytin ağaçları ve makilerle kaplı koyda, Loryma Antik Kenti kalıntıları gezilebilir. Buradan sonraki durak, batık gemileriyle ünlü Serçe Limanı oluyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ndeki amforaların çoğu, burada bulunan batıklardan çıkarılmış. Sonra Simi Adası açıklarından geçip, Hisarönü Körfezi’ne giriş yapılıyor. Tekne sırasıyla Orhaniye, Selimiye ve Bozburun kıyılarında süzülüyor. Körfezin iç kısmındaki sahil köylerinde çok hoş balık lokantaları göze çarpıyor. Sonsuz bir sükûnetin hâkim olduğu, yeşillikler içindeki Selimiye sokaklarında yürüyüşe çıkabilir, Turgut Köyü yakınlarındaki şelaleye uğrayabilirsiniz.

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Rodos’tan Fethiye’ye

Ege’de görmemiz gereken ilk 5 nokta neresidir?

Ege’de de görülmesi gereken 5 değil, 55’ten bile daha fazla yer mevcut. Ancak madem sınırlamak durumundayız, ‘Güney Ege’den seçeceğimiz yerleri, suyun öte yakasıyla zenginleştirin.’ derim. UNESCO Dünya Mirası Afrodisias, Rodos’ta Osmanlı izleriyle dolu çarşı caddesi, Beşparmak Dağlarındaki Latmos Mağaraları, Kaunos Antik Limanı, Knidos Kenti, Sedir Adası Kedrai Tiyatrosu, Bozburun Yarımadası’ndaki dağ tapınakları, Marmaris Kaleiçi, Eski Yalıkavak olarak bilinen Sandıma, Fethiye Telmessos Kaya Mezarları ve Muğla’nın asırlar önceki günlük yaşam dokusundan parçalar sunan Saburhane Mahallesi ilk aklıma gelen yerler arasında…

Üç-beş günde anlayamayız

"Üç-beş günlük ya da bir haftalık bir Ege tatili ile yörenin karakteristik doğal ve kültürel dokusunu, ruh iklimlerini anlamamız çok zor. ‘Ege’yi Gör ve Yaşa’, Ege seyahatine çıkmaya hazırlananlara ya da bölge ile ilgili hayaller kurmak isteyenlere derinlikli gözlemler sunuyor. Diğer yandan bu kitap, telaşın ve öneri listelerinin uzağında; keçilerini kıra götüren Çomakdağlı teyzelerin yavaşlığını, Bozburunlu yaşlı bir süngercinin duygularını yansıtan samimi bir bakış açısına sahip."