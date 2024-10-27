Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenecek “9. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” 2-9 Kasım’da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Telekom Tivibu sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını Altın Ayı Ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlendi. “Başka Bi’ Festival” mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin jürisinde oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alıyor. Kaplanoğlu, festivalin genç yönetmenlerin sesini duyurmasına imkan sağladığına işaret ederek, “Sinemamızın geleceği, genç yeteneklerin festivalde umut dolu eserler sunmasıyla şekilleniyor. Bu zorlu dönemde festivaller, gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor” ifadelerini kullandı.





Toplam 175 bin lira ödül dağıtılacak

Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400’e yakın başvuru yapıldı. Festivalin 9 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreninde 175 bin lira değerinde ödül takdim edilecek. Festivalde birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. İşitme ve görme engelli bireylere özel hazırlanan bazı gösterimlerde ise ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme yer alacak.





Adresi Olmayan Ev 28. Tallinn Black Nights’ta yarışacak

Hatice Aşkın’ın ilk uzun metraj sinema filmi “Adresi Olmayan Ev”in dünya prömiyeri, 28. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük film fonu Eurimages’tan yapım desteği kazanan distopya filmi, 8-24 Kasım’da Estonya’da gerçekleştirilecek festivalde yarışacak. Türkiye-Yunanistan ortak yapımı (Sky Film, Vantablack Films, View Master Films, Alpha Production) filmin, yapımcılığına Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos imza attı. Senaristliğini ve yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği filmde, Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam ve Seren Fosforoğlu rol aldı.











