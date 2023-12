Kitabı en baştan tekrar okudum

Üçüncü Cihan Harbi Sonrası Bazı Nasılsınlar isimli eser kitap formatında yayınlanmış olan ilk eserim. Esasında ilk kitabımın yayınlanmış olduğunu gördüğümde yaşadığım duygu beni ilk şiirimin yayınlandığı 2013 yılının Kasım ayına götürdü. İlk şiirim Hece dergisinde yayımlandığında üniversite ikinci sınıf öğrencisi idim. Tam on yıl sonra yine bir Kasım ayında ilk şiir kitabım yayınlandı. Kitabın yayınlandığını gördüğümde o günlere gittim. Bu iki benzer an arasındaki on yılı düşündüm. Pek tabii bu düşünce geçen on yılın kısa bir muhasebesi ve emeğinin somut bir hâli olarak kitabımı görmekle bir tebessüme evrildi.