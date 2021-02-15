Kitabım artık tek başına

Gazeteci Seray Şahinler’in ilk kitabı Ağabeyim Orhan Veli Doğan Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, Şahinler’in derinlikli araştırmasıyla Füruzan Yolyapan’ın anılarını bir araya getirerek derinlikli bir Orhan Veli portresi oluşturuyor. Şahinler kitabı için, “Yazım aşamasından basımına kadar olan sürede sadece size aitmiş gibi olan eser yazıldıktan sonra bağımsız oluyor. Kitap yayımlandığında onun artık tek başına olduğunu hissettim” diyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Kitap matbaaya gittiği an, varlığını kabulleniyorsunuz. O zamana kadar olan koşuşturmaca yerini büyük heyecana bırakıyor. Yazım aşamasından basımına kadar olan sürede sadece size aitmiş gibi olan eser yazıldıktan sonra bağımsız oluyor. Kitap yayımlandığında onun artık tek başına olduğunu hissettim. Aynı zamanda bu benim değil Orhan Veli’nin ve kız kardeşinin hikâyesi… Onun hayatına özgün bir katkı sunmayı istedim.

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Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Öncelikle kapağı ilk kez görüyormuş gibi uzun süre inceledim. Bir süre kapak ve arka kapakla bakıştık. Kitapta çok fazla fotoğraf ve doküman var. Onların kontrolünü yaptım.

Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Kitabı ilk ablama imzaladım.

Yazmaya nasıl başladınız?

Ağabeyim Orhan Veli Seray Şahinler Doğan Kitap 2021 240 sayfa

Bu kitabın çıkış noktası 2012 yılına dayanıyor. Orhan Veli’nin kız kardeşi Füruzan Hanım’la röportaj yapmıştım. Daha sonra kendisini ziyaret ettim, sohbetlerimiz arttı. Bu anı ve tanıklıkların kayıt altına alınması gerektiğini düşündüm. Kitap özelinde yazmaya bu şekilde başladım.

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YAZMANIN PERİYODU YOK

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Her ikisi… 12 yıldır gazetecilik yaptığım için yazmanın benim için belli bir saati yahut periyodu yok. Fakat bazen gece 03.00’te kitapla ilgili aklıma bir şey geldiğinde kalkıp yazdığımı belirtmeliyim. Bu günün her saati olabiliyor.

Defter mi, bilgisayar mı?

Bilgisayar. Fakat Ağabeyim Orhan Veli kitabı için uzun bir araştırma süreci yaşadım. Kütüphanelerde dergi ve gazeteleri inceledim. Burada aldığım notların tamamını deftere yazdım. Bilgileri yazarak daha iyi özümsediğimi hissettim. Bilgisayar daha pratik olsa da zihinle bütünleşmesi açısından defterin yerini asla tutmuyor.