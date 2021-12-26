​Kitap almak da iyiliğe dahil

Nefes Yayınevi, Tuti Kitap ve Genç Tuti, bir süreden bu yana “İyilik Yayıncılığı” etiketiyle okurla kitaplar buluşturuyor. Hasan Kerim Güç’le yayıncılığa getirdiğikleri bu yeni anlayışı ve projenin kitap okuma alışkanlıkları üzerindeki etkilerini konuştuk.

-Bir süreden bu yana “iyilik yayıncılığı” etiketiyle kitaplar basıyorsunuz. Bu projenin detaylarını öğrenmek isterim.

İyilik yayıncılığında her bir kitabımızın bir iyilik hareketi için kullanılmasını amaçladık. Buradaki temel hedefimiz yazarın ve yayıncının beraber bir iyilik projesinde bulunması. Eğer yazarımız bu projede olmak istiyorsa onunla anlaşıyoruz. Yazar kendi telifinin tamamı ya da bir kısmını bu proje için bağışlarken biz de yayıncı olarak çeşitli fedakarlıklarda bulunuyoruz ve aynı oranda telifimizi bu projeye ekliyoruz.

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Daha sonra o iyilik hareketinin ne olacağına karar veriyoruz. Bugüne kadar Yolda Bir Kuşa Rastladım kitabıyla hemşirelik öğrencilerine burs sağlandı. Damladaki Okyanus kitabıyla Afrika’da bir kuyu açılması Mucize Hayatın Kendisidir kitabıyla Darülaceze Başkanlığı’na bir fon, İbnül Arabi’nin Füsusul Hikem şerhi olan Lut ve Şuayb kitabıyla tasavvuf öğrencilerine katkıda bulunmak için çalışmalarda bulunduk. Temel olarak hedefimiz diğer yayıncı arkadaşlarımıza da örnek olması ve model oluşturması.

Yolda bir kuşa rastladım

KENDİLİĞİNDEN GELİŞTİ

- Peki okurdan gelen geri dönüşler nasıl oldu?

Okurun tepkisi çok güzel oldu. Hatta kurumsal firmalar bu projenin yanında durdular ve yüksek miktarda kitap alarak projeye katkı sağlama durumları oldu. Askıda kitap şeklinde bir projemiz oldu bazı kişiler hem bunların okullara ulaştırılması için finansman sağladılar. Satın aldıktan sonra bunların okullara gönderilmesini talep ettiler. Böylelikle iki tür iyilik projesine katkı sağlanmış oldu. Hem proje desteklendi hem de lise ve ortaokul gibi gelişim çağındaki okuldaki çocuklarımıza bu kitaplar ulaştırıldı.

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- Kitap alarak iyilik yapma fikri insanları kitap okuma alışkanlığına yaklaştırmış olabilir mi?

Kitap alarak iyilik yapmak insanları kitap almaya teşvik ediyor. Burada aslında bir taşla iki kuş vurmak deyimi kullanılabilir. Çünkü bu kitaplar zaten iyiliğe yönlendiren, bu konuyu temel alan ya da tavsiye eden kitaplar. Bu kitapları okuyan insanlarda bir iyilik yapma isteği doğuyor zaten, alırken bu iyiliği de yaptıkları için aynı anda çok faydalı bir eylem gerçekleşiyor.

MANTIKU’T TAYR’I REFERANS ALDIM

- Bu seride sizin de kitabınız var. Biraz da ondan bahsedelim. Yolda Bir Kuşa Rastladım’ın nasıl bir hikâyesi var?

Yolda Bir Kuşa Rastladım eseri aslında Feridüddin Attar’ın Manıu’-ayr eserini referans alan bir kitap. Bu klasiklerin özellikle gençlerimize ulaştırılması konusunda ihtiyaç duymaktayız bu amaçla daha basitleştirilmiş hikâyelerle bezemek suretiyle bunu sağlamaya çalıştım. Bir yolculuk hikâyesini anlatmakta kitabımız. Hayatın bir yolculuk olması ve bu yolculukta karşılaştığımız engellerle nasıl mücadele etmemiz gerektiği ve temel olarak bu dünyada nasıl yaşama zevki elde edilir sorusunun hedeflendiği bir kitap. 30 tane erdemden bahsettim. 30 kuşun Simug’un aslında Yaradan’a ulaşmak amacıyla yapmış olduğu bu yolculukta aslında Kaf Dağı’nın ardında kendi akislerini bulmaları ve Simurg’u da zaten 30 kuş anlamına gelmesi felsefi yaklaşımını yeni jenerasyonla buluşturmaya çalıştım.

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