Kızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdı

Kızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdı

17:5713/12/2025, Cumartesi
DHA
Kızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdı
Kızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapana, kızıl geyiklerin su birikintisi üzerinde dansı andıran hareketleri yansıdı.

DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından son paylaşılan görüntülerde, kızıl geyiklerin su birikintisi üzerine yansıyan görüntüleri yer aldı. Paylaşıma ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğa bazen şaşırtır. Fotokapanlarımıza yansıyan görüntülerde, çok sayıda kızıl geyiğin su birikintisinde adeta dans ederek eğlendiği anlar kaydedildi. Bu benzersiz görüntüler, yaban hayatının ne kadar büyüleyici olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi."



