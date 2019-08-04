Hayat Konyadanetkilendim
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Konya’dan etkilendim

Evgeny Grinko bir dizi konserler için Türk seyirciyle buluştu. Şehir şehir gezen Grinko, “Konya’yı bu turda ilk kez gördüm ve itiraf etmeliyim ki çok etkilendim. Yerel yemekler de harikaydı” diyor.

Hakan Varol Yeni Şafak
Evgeny Grinko ve Hakan Varol
Evgeny Grinko ve Hakan Varol

Defalarca geldiği Türkiye’de artık baklavayı, çayı, çiğ köfteyi yakından tanıyor hatta öyle ki röportaj sırasında bile baklava ikram edildi. Marmaris’ten Konya’ya, Trabzon’dan Adana’ya “Uğur Bayhan Prodüksyon”u ile sahne alan Evgeny Grinko, 16 Ağustos’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleri ile buluşacak. Sanatçı ile Yeni Şafak Pazar için müziğinden tutun sosyal medyasına düşen sorulara kadar bilinmeyenlerini keşfetmeye çalıştık.

“Çayı ve baklavayı çok seviyorum”

Türkiye’de çok fazla konser verdiniz ve vermeye devam edeceksiniz. Buraya kadar ki olan kısım nasıl geçti?

Konserlerde çok güzel zaman geçirdim ve çok tatmin oldum. Türkiye’de gezmek ve konser vermek çok ilginç. Biraz yorucu ama çok keyifli.

Bu kadar yer gezdiniz Türkiye’de aklınızda en çok neresi kaldı?

Konya’yı bu turda ilk kez gördüm ve itiraf etmeliyim ki çok etkilendim. Yerel yemekler de harikaydı.

MEHTERDEN ETKİLENDİM

İstanbul’a geldiğinizde ritüelleriniz var mı?

Çay içmeyi ve baklava yemeyi çok seviyorum. Bu ikisi olmazsa olmaz.

Mehter Takımını dinlediğinizi biliyorum bu deneyimi nasıl yaşadınız?

Yeniçeri müziği evet. Birkaç yıl önce Moskova’da Kızıl Meydan’da bir festivalde denk gelmiştim. Askeri bandoların arasında çok etkilenmiştim.

BİZ SİYASİ DEĞİLİZ

Türkiye ve Rusya arasında dengeler zamanla değişti. Kimi zaman çok iyi oldu, kimi zaman gergin oldu. Siz Rus bir müzisyen olarak etkileniyor musunuz? Fikrinizi almak isterim.

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Bu ilişki insanlar arasında olan bir ilişki değil. Politikalar arasında olan bir ilişki. O yüzden siyasi tavırlar bizleri etkilemez. Görüşüm Rus insanı da Türk insanı da aynı. Biz siyasi değiliz bu çok önemli.

Türkiye olduğu kadar sevildiğiniz başka bir ülke var mı?

İran’da çok seviliyorum hatta buradaki konserlerime başlamadan önce İran’da 3 konser verip buraya geldim.

Sosyal medya ile ilişkinizi merak ediyorum. Zira klibiniz YouTube’da rekorlar kırarak size dünyada ayrı bir pencere açtı.

İnstagram’ı çok kullanıyorum ve konser verdikçe takipçi sayım oldukça artıyor. Yorumları okuyup cevap vermeyi seviyorum ancak bu aralar artık hepsine cevap veremiyorum. Çok zorlanıyorum.

Öyle ise bu zamana kadar gelen en ilginç yorum neydi?

Geçen bir paylaştığım story’de gömleğim ütüsüzmüş. Gelen yorumda şuydu: “Senin karın ben olsaydım sana bu gömleği asla giydirmezdim”

Evli misiniz?

Hayır değilim (kahkaha atıyor)

TARKAN HALA POPÜLER

Hayatınızdaki dönüm noktası neydi?

Arkadaşlarım ile gitar çalıyordum ardından bir rock grubumuz vardı ve çok iyi bir gruptu. Hiç beklemediğimiz bir şekilde dağıldık. Tabi o zaman çok üzüldüm ama sonra piyano ile tanıştım ve sonra hayatım çok hızlı değişti. Bu benim için önemli bir dönüm noktasıydı.

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Albümde konsept belirliyor musunuz? Şarkı seçimlerini neye göre yapıyorsunuz?

Bir önceki albümümde vardı. Sanki şarkıları dinlerken bir plak çalıyor havası vardı. Hepsini aynı akordan kaydetmiştik. Diğer albümlerde böyle konseptler yapmadım.

Türk müzisyenleri tanıdığınızı biliyorum, kimlere çalmak birlikte müzik yapmak isterdiniz?

MFÖ’den Fuat ve bildiğiniz üzere Mabel Matiz ile müzik yaptım. Tarkan Rusya’da hala çok meşhur. Rock grubu Raşit’i tanıyorum kim bilir belki gelecekte birlikte müzik yaparız.

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