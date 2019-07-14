Kuş bakışı Türkiye çok güzel

Yönetmenliğini Ekrem Doydu’nun üstlendiği “Kuş Bakışı Türkiye” isimli belgesel serisiyle Türkiye’nin 81 ilini kuş bakışı görüntülendi. Belgesel tadındaki bu görüntüler oturduğunuz yerden ülkenin dört bir yanını kuş bakışı görüntülerle izlemenize imkan sağlıyor. Bir yandan İzmir’in Saat Kulesi’ni izlerken diğer yandan Adıyaman’da Nemruta geçip oradan Rize Kalesi’ne uzanabiliyorsunuz. 90 kişilik dev bir ekiple bu çekimleri gerçekleştiren yönetmen Ekrem Doydu ile projenin hikâyesini konuştuk. Doydu, “Tüm Türkiye’nin tek projede bu denli gösterildiği ilk iş oldu” diyor.

Ekrem Doydu

Kuşbakışı Türkiye projesi nasıl doğdu?

Türkiye’yi havadan görme fikri, dronelerin çıkışından öncesine dayanıyor bende. Türkiye derken 81 ili kastediyorum. Çünkü 81 ili o zamana kadar kimse havadan izlememişti. Sadece en bilinen turistlik yerler vardı. Ama biz 81 ilin de ayrı bir güzellik olduğunu ve mutlaka farklı bir gözle görülmesi gerektiğine inandık. 2014 yılında projelendirdik ve 2017 de hayata geçirdik. Bu anlamda tüm Türkiye’nin tek projede bu denli gösterildiği ilk iş oldu.

Tüm şehirleri bizzat gördünüz temel olarak çekim yaparken neleri vitrin olarak öne çıkarmayı tercih ettiniz?

Kalabalık bir ekiptik. Çok güzel bir iş bölümü yaptık. Turizm rehberi arkadaşlarla ilk olarak 3 aylık bir araştırma sürecine girdik. Burada ki asıl amacımız tarihi ve doğal güzelliği olan bize yukarıdan güzel görsel verecek yerleri tespit etmekti. Ortalama her ilden 15 bölge çıkardık.

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İZİN ALMAK ÇOK ZORDU

Ben de 2 şehirde çekimlerinde bulundum ve büyük zorlukları olan bir proje olduğunu biliyorum. İzniniz olsa bile kimi çekimlerde güçlükler yaşandı. Genel olarak baktığınız da en zorlandığınız şehir ve durum neydi?

Aslında bu işin en zor tarafı izin almaktı çünkü o tarihlerde drone izinleri konusu tam olarak oturmamış ve o hal döneminde olduğumuz için bakanlık desteğimiz olmasına rağmen çoğu ilde sıkıntı yaşadık. Ama iznimiz olmasına rağmen Iğdır’da köy korucusunun tüfekle dronumuzu vurup düşürmesini hiç unutamam.

Karış karış tüm ülkeyi gördükten sonra Türkiye hakkındaki hangi görüşünüz, fikriniz değişti? Bir bütün olarak bu ülke ne ifade ediyor?

Aslında herhangi bir fikrim veya görüşüm değişmedi. Sadece pekişti. Cennet bir vatanda yaşadığımızı biliyordum. Çıkan görüntülerden sonra da emin olmuş oldum. Birçok ülkeye gitmiş biri olarak bizim ülkemizin kusursuz bir bütünlük ifade ettiğini söyleyebilirim. Doğal güzelliklerinden tarihine tam bir görsel şölen aslında ama en önemlisi bu şöleni ebediyen koruyabilmek.

KARADENİZ’DEN ÇOK ETKİLENDİM

Zor bir soru olacak ama sırasıyla 3’ten geriye ilk 3 şehrinizi öğrenmek isterim sebepleriyle.

Zor bir soru gerçekten. Hangi ili söylersem diğerine haksızlık olur ama bölgesel olarak söylemek gerekirse Karadeniz ve Güneydoğu beni çok etkilemiştir. Üçüncü olarak da aşık olduğum ve iyi ki burada yaşıyorum dediğim İstanbul’u söylemeliyim..

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Filmin toplam süresi nedir ve içinize sinmeyen yerleri oldu mu? Ya da filmi baştan sorsanız neleri farklı kılardınız?

Filmin toplam süresi 81 dakika. Ama izleyince fark ettik ki her ile 1 dakika vermek yetmiyor. Birçok güzel görüntüyü kullanamıyoruz. Bu yüzden her kente 3 ile 5 dakika arasında kurgu yapıp illerin kendi özel kuş bakışı filmlerini oluşturduk.

MOBİL UYGULAMALARDA VARIZ

Çekimlerde dev bir ekiple çalıştınız. Sonuç içinize sindi mi?

Evet yaklaşık 90 kişilik muhteşem bir ekiple çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Başta genel koordinatörümüz Semih Berk, Uygulayıcı yapımcılarımız Mahmut İslam Bilir, Ahmet Fırat Bayazıt ve terebaytlarca görüntüyü izleyip kurgulayan Bahadır Karasu olmak üzere emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Prag’da gezerken bir tur rehberinin ülkemizle ilgili konuşması sırasında bizim programı anlatıp tavsiye ettiğini duydum. Hemen yanına gidip tanıştım, teşekkür ettim. O da bize teşekkür etti. Çok etkileyici bir andı. Bu gibi şeyler çok mutlu ediyor.

Çılgın projelere devam

Böylesine dev bir projeden sonra sırada nasıl bir proje var?

Sırada küçüklüğümüzden beri hayalini kurduğumuz sinema filmi var. Yönetmenliğini Bahadır Karasu’nun yapacağı “Karmaşık Bir Adam” isimli filmimize hazırlanıyoruz bu ara. Sonrasında ülkemiz adına belki yine çılgın projelerimiz olabilir.