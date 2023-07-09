Sakin bir pazar günü hayal edelim. Sabah, uykumuzu alarak uyanıyoruz, güneş yeni doğmuş. Bugün bizim için ne ifade ediyor? Yeni bir başlangıç mı, kendimizle yüzleşme imkânı mı, yoksa sadece sıradan bir sabah mı? Peki ya gün akşama varınca ağzımızda nasıl bir tat bırakır? Yani pazarların nasıl bir tadı olabilir? Bu soruya cevap ararken Jean-Paul Sartre’ın Bulantı adlı kitabında şu cümlelere rastlıyoruz: “Yalnızım. İnsanların çoğu evlerine gitti; radyo dinleyerek akşam gazetelerini okuyorlar. Pazar günü ağızlarında bir kül tadı bırakarak sona eriyor ve şimdiden pazartesiyi düşünüyorlar. Ama benim için ne pazartesi ne de pazar var: Benim payıma düşen düzensiz bir biçimde giden günler ve bunun gibi bir anda ortaya çıkıveren parıltılar.”

KALABALIK VE LEZZETLİ KAHVALTILAR

Bu alıntıyla Sartre’ın pazar günlerini pek de sevmediği kanaatine varabiliriz. “Kül” tadının nedeni ise belki de aniden parlayan ateşin yine aniden sönmesidir. Yani pazarlar bize beklentilerimizi bir türlü vermiyordur. Olamaz mı, olabilir. Peki bir pazardan nasıl beklentilerimiz olabilir? Haydi bu konuyu yazar Handan Acar Yıldız’la irdeleyelim ve kendisine ilk sorumuzu yöneltelim: “Klasik bir pazar gününüzü tarif eder misiniz?” Yıldız, “Pazar gününü diğer günlerden ayıran, kalabalık ve lezzetli kahvaltılarımızdır. Pazar kahvaltıları bizim ailede özenle hazırlanır. Genelde dışarı çıkmamayı tercih ettiğim gündür pazar” diyor ve şöyle devam ediyor: “Herkesin evde olmasının dışında diğer günlerden pek bir farkı yoktur. Zira, yıllardır evden çalışan biriyim. Pazartesi sendromunun arifesi olmamasına rağmen buruk bir gündür benim için. Sebebi eskiye dayansa gerek… Logos pazarları sevmiyor sanırım.”

Haftanın son gününü sıkıntılı bulanlara nasıl bir öneriniz var, diyoruz. Yıldız, bazılarımızın aklına not etmesi gereken önemli bir fikir sunuyor: “Her gün eşit şekilde çalışmak… Bu da sanırım yazarlık, gazetecilik, doktorluk gibi bazı mesleklerde mümkün. Pazarın diğer günlerden farkı olmayınca onu daha az sevmiyorsunuz.” Yıldız çok haklı. Mesele pazara diğer günler gibi davranmak, kardeşlere eşit muamele etmek. Belki de pazarların bizimle alıp veremediği mesele de budur. Kendisi bizden eşitlik istiyordur! Bu nedenle bazen çok verimli, keyifli bazen de çok sıkıcı oluyordur.





VAKİT KAYBINA SEBEP OLMAYACAK FİLMLER

Peki, bu günü de en az diğer günler kadar eğlenceli hâle getirelim desek, bize bir film önerir misiniz? Handan Acar Yıldız, yine cevabıyla bizi derin düşüncelere itiyor. Çünkü, “İzlendiğinde vakit kaybına sebep olmayacak film” şeklinde açıklıyor. Yıldız’a pazar gününün kitabını sorduğumuzda ise yine aynı eşitlikçi bakış açısıyla karşılaşıyoruz: “Okuma listemde bulunan kitaplara devam ederim. Listemdeki kitaplar ise yazmayı tasarladığım kurgu ile ilgilidir. Pazar günü “hafif” kitaplar okuyup “hafif” filmler izlemeyi pek tercih etmem.”





YALNIZ VE UZUN YÜRÜYÜŞLER

Pazar günleri bazılarımız için evde oturma günü olsa da bazılarımız için de gezme günüdür. Bazı arkadaşlarımızla ise özellikle pazar günleri görüşmek isteriz. Yıldız ise “Arkadaşlarımla görüşmek için genelde cuma veya cumartesi akşamlarını tercih ederim” ifadelerini kullanıyor.





Yalnız ve uzun yürüyüşler

Pazar günleri bazılarımız için evde oturma günü olsa da bazılarımız için de gezme günüdür. Bazı arkadaşlarımızla ise özellikle pazar günleri görüşmek isteriz. Yıldız ise “Arkadaşlarımla görüşmek için genelde cuma veya cumartesi akşamlarını tercih ederim” ifadelerini kullanıyor.

En güzeli kızımla geçen pazar

O, pazar günlerini genelde yalnız uzun yürüyüşler yapıp, kalabalık halde gezen insanları gözlemlemekle geçirirmiş. Pazar günlerinin favori mekânı kışın Ada vapurları, Gülhane ve Balat olurmuş. Yaz aylarında ise Taksim, Beşiktaş, Eyüp. Bu noktada konuya biraz daha farklı bir bağlama yaklaşmak istiyoruz ve bugüne kadar geçirdiği en güzel ve en kötü pazarını soruyoruz: “En güzeli, geçen hafta kızımla geçirdiğim pazardı. En kötüsünü ise hatırlamıyorum neyse ki.”

Pazar günleri de her günkü kadar çalışan Handan Acar Yıldız’a son sorumuz her zamanki gibi “Pazar günü bir insan olacak olsa nasıl birisi olurdu?” oluyor. Yıldız’ın cevabı pazarların başka bir yönünü yeniden hatırlamamızı sağlıyor: “Mesafeli ve hüzünlü.”















