Hayat Macar edebiyatına giriş
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Macar edebiyatına giriş

Macar edebiyatının önde gelen isimlerinden Dezső Kosztolányi’nin kurmaca taşra kasabası Sárszeg ve sakinleri aracılığıyla insanın zamansız, dünyevi çekişmelerini, endişelerini ve hayal kırıklıklarını resmettiği romanı Tarlakuşu Erdal Şalikoğlu’nun çevirisiyle, Nebula Kitap tarafından yayımlandı.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kosztolányi, okurlarını hayatları kızlarının etrafında dönen ve onun dertleriyle dertlenen bir anne ve babanın ruh dünyasının derinliklerine dalmaya davet ediyor.

Mekânın ruhuna yolculuk

Fotoğraf: Arşiv

Küratörlüğünü Bahar Güneş ve Öykü Demirci’nin üstlendiği “Mekân Ruhuna Yolculuk” sergisi, 8 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında halka sanat projesi’nde gezilebilecek. Sergi Doğu Çankaya, Ece Gökalp, Gözde İlkin, İhsan Oturmak, İpek Çankaya, Richard Bartle ve Yasemin Özcan’ın resim, fotoğraf, yerleştirme ve heykellerinden oluşuyor. Peyzajı coğrafya geleneğindeki yeriyle ele alan “Mekân Ruhuna Yolculuk” sergisi mekânın yapıt üzerindeki etkilerini tartışıyor. Mekân ruhunun kültürün çeşitli katmanlarını beslediği ve uzun soluklu bir yolculuğun belirleyici olduğu üretimleri bir araya getiriyor. Bir mekândaki görünmez kalıcılığın, mekânla özdeş yaşayan ve artık kendisi de mekânın bir ifadesi hâline gelen sanatçıların işlerinde kendini dışa vuruş biçimlerini araştırıyor.

İzdiham yeni yüzüyle çıktı

  • İzdiham Dergisi
  • Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi İzdiham’ın 41. Sayısı çıktı. Yepyeni bir tasarımla okura sürpriz yapan derginin bu sayıda şairleri Bülent Parlak, Emine Şimşek, Mehmet Narlı ve Zeki Ovaris. Yazılarıyla ise Gökhan Özcan, Turan Karataş, Güray Süngü, Abdullah Harmancı, Dilek Kartal, Halil İbrahim Kuruçay gibi isimler yer alıyor.

Balık salatayla güzel
HAYAT
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