Hayat Mafalda ruhumun bir parçası
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mafalda ruhumun bir parçası

Görmemek hayatımızı nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı, bu sorunla yaşayan Paola Peretti veriyor. Kiraz Ağacı İle Aramızdaki Mesafe’nin yazarı Peretti hem çok satan kitabının hikâyesini nasıl kurduğunu ve yeni çıkacak kitabının ayrıntılarını anlattı. Peretti, “Mafalda ruhumun ve hikayemin bir parçası” diyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
İtalyan yazar Paola Peretti ve Merve Akbaş
İtalyan yazar Paola Peretti ve Merve Akbaş

İtalyan yazar Paola Peretti’nin Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe kitabı son zamanların en ilginç kitaplarından biri. Bir süre önce İstanbul’a geldiğinde kendisiyle yaşam öyküsünden yola çıkarak yazdığı kitabının ayrıntılarını konuştuk. 20’nin üzerinde dile çevrilen kitap küçük bir kızın görme yetisini kaybetmesini anlatıyor. Dokuz yaşındaki Mafalda’nın ilham veren cesaret ve kararlılık hikâyesi satırların arasında gizli. Kitabın en ilginç yani şu ki yazar Peretti de karakteri Mafalda ile aynı dertten muzdarip bir çocukluk yaşamış.

“Mafalda değilim ben. Çünkü oldukça mutlu bir çocuktum. Değişik seyahatler yapardım. Fakat Mafalda ruhumun ve hikayemin bir parçası” diyor Peretti ve ekliyor: “O daha çok çocukluğumun öncü imajını ve geleceğime ait bütün beklentileri temsil ediyor. Ortak noktalarınız var ama bazıları da farklı.”

BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Stardtgardt isimli genetik hastalık nedeniyle bir yaştan sonra görme yetisiyle ilgili problemler yaşayan Peretti, bu serüveninden yola çıkarak Kiraz Ağacı İle Aramızdaki Mesafe’nin hikâyesini oluşturmuş. “Kitabı yazmak benim için bir tür terapi gibiydi” diyor Peretti. Her bölümde, “bir sonraki bölümle ilgili Mafalda’ya hazır olup olmadığını sorgulayarak ilerlemiş. Peretti, “Bu kitabı yazmak benim için çok önemliydi. Bu kitabı yazmadan ve bu korkuyla yüzleşmeden önce bunun gibi herhangi bir şey yazamazdım” diyor.

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SADECE BİR YAYINCI ARIYORDUM

Peretti kitabın bu kadar ilgi görmesine de beklemiyormuş. “Benim beklentim hayatımda bir kitap yazıp belki İtalya’da bir yayıncı bulmaktı yalnızca. Bu olanlar yaşamam için büyük değişiklikler. Bu durumların üstesinden gelmek tamamen bir meydan okuma. Bu yaşananlar benim ve ailem için hayatımda büyük bir imkan” diyor.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR İLHAM VERDİ

Okurla arasında kurduğu ilişkiyi ise oldukça önemsiyor. “Okurlarımla özellikle de çocuk olanlarla konuşmayı çok seviyorum. Onların çok dürüst olduklarını düşünüyorum. Onlarla konuşarak kendimi geliştirebiliyorum” diyen Peretti bir süre mülteci çocuklara İtalyanca da öğretmiş. Çok değerli bu çabaya şu sıralar devam edemediğini üzülerek söylüyor. Bu esnada yeni kitabının da müjdesini veriyor: “Çünkü yeni bir kitap için çalışıyorum. Bana bütün karakterlerim için ilham verdi onlar. Fakat derse tekrar başlayamadım. Belki başlayabilirdim ama kontrol edemezdim. Bu nedenle sonlandırdım. Fakat onları özlüyorum. Yazdığım kitapta ana karakter bir erkek. İsminden hoşlanmayan bir çocuk. Bu onun ve karakteri için büyük bir problem.”

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