Malcolm X'in Medine ziyareti

1964'te haccını tamamladıktan sonra Malcolm X Medine'ye geçti ve yaşadıklarını günlüğüne yazdı. Günlüğün Medine bölümü şehit Müslüman liderin duygularını ortaya koyuyor: "Otelimin penceresi Hz. Muhammed'in mezarının bulunduğu yeşil kubbeli camiye bakıyor. Çok güzel... Bu şehir çok sessiz, huzurlu, sakin... ‘Barış ve sükunet dinini ilan eden Hz. Peygamberin (S.A.V.) naaşını barındırmak için çok uygun bir yer. Hiçbir şehir daha huzurlu, hiçbir cami daha güzel değil. Allah'ın varlığını ve gücünü, her yerden daha fazla burada hissettim. Hiçbir zaman Medine'de olduğum kadar rahatlamış, huzurlu ve Allah’a yakın hissetmemiştim. Hapishane yıllarımdan beri kendimi gerçekten böyle hissetmemiştim. O zamanlar günlerce yalnızlık içinde, ders çalışarak ve dua ederek geçirirdim." Anılarında, Medine'deki Müslümanların bir ABD'li Müslüman görünce şok olduklarını belirten