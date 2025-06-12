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Malcolm X'in Medine ziyareti

Malcolm X'in Medine ziyareti

04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Malcom X
Malcom X

Birçok kişi Malcolm X'in 1964'teki haccı hakkında şu soruyu soruyor: Hz. Muhammed'in şehri olan Medine'yi ziyaret etti mi? Cevap evet.

1964'te haccını tamamladıktan sonra Malcolm X Medine'ye geçti ve yaşadıklarını günlüğüne yazdı. Günlüğün Medine bölümü şehit Müslüman liderin duygularını ortaya koyuyor: "Otelimin penceresi Hz. Muhammed'in mezarının bulunduğu yeşil kubbeli camiye bakıyor. Çok güzel... Bu şehir çok sessiz, huzurlu, sakin... ‘Barış ve sükunet dinini ilan eden Hz. Peygamberin (S.A.V.) naaşını barındırmak için çok uygun bir yer. Hiçbir şehir daha huzurlu, hiçbir cami daha güzel değil. Allah'ın varlığını ve gücünü, her yerden daha fazla burada hissettim. Hiçbir zaman Medine'de olduğum kadar rahatlamış, huzurlu ve Allah’a yakın hissetmemiştim. Hapishane yıllarımdan beri kendimi gerçekten böyle hissetmemiştim. O zamanlar günlerce yalnızlık içinde, ders çalışarak ve dua ederek geçirirdim." Anılarında, Medine'deki Müslümanların bir ABD'li Müslüman görünce şok olduklarını belirten

Malcolm X, şöyle devan ediyor: “Hemen herkesin (saygılı) merakının nesnesi oldum. Medine'deyken üzerinde yazı bulunan birkaç yüzük satın aldım ve pazar yerinde (Ürdün'den) gönüllü olarak bana rehberlik eden iki Arap ile tanıştım... Bana İngiltere'den olup olmadığımı sordular ve Amerikalı olduğumu öğrenince çok şaşırdılar. Dost canlısıydılar (mütevazı bir şekilde)... Onlar her zaman başlarını sallıyorlar ve ben de Müslüman dünyasının 'yöntemi' olan çekingenliğimi koruyorum."



#Malcom X
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