Masterchef'te şefleri heyecanlandıran tabak: Kaşığı kıl payı kaçırdı

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, MasterChef 2025'te ön eleme heyecanı sürüyor.





MasterChef'te ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar ön hazırlıklarını yaptıkları tabakları 5 dakikalık sürede şeflerin karşısında tamamlıyor. Ardından tadım yapan şefler, yarışmacının ikinci tura geçip geçemeyeceğini belirliyor.





24 Haziran akşamı yayınlanan yeni bölümde; MasterChef'e İsveç'ten katılan 25 yaşındaki Ayla Canpunar, şefleri kendine hayran bıraktı.

MASTERCHEF İSVEÇ'TE İKİNCİ OLMUŞ

İsveç'te yayınlanan MasterChef'te ikinci olduğunu söyleyen Canpunar, yarım kalan hayalini tamamlamak için Türkiye geldiğini belirtti.





Mehmet Yalçınkaya'nın "Bugün bize ne yemek yapacaksın?" sorusunu "Sizi biraz Asya'ya doğru götürüyorum. Zeytinyağı ve tereyağ içinde karides pişireceğim. Zencefilli turşulanmış alabaş turpunu dondurdum, çiçek gibi form yaptım. Biraz ferah olmasını sağlayacağım" diye yanıtlayan Ayla Canpunar, tabağını zamanında bitirdi.

"İLK ELEMEDEKİ EN İYİ TABAK"

Tadım yapan şeflerden Danilo Zanna, "Bu tabak benim için ilk elemedeki en iyi tabak. Lezzetli, aşamalı, dengeli... Her şey tam yerindeydi" dedi.

"KAŞIĞI KAÇIRDIN"

Ayla'ya kötü haberi olduğunu belirten Somer şef, "Kaşığı kaçırdın" dedi ve ekledi:

"Eğer o karidesin bir tık daha az pişseydi, olacaktı. Bizim için kaşık şu demek; 'Bizim bu tabağa söyleyecek hiçbir sözümüz yok'. Herhangi bir yorum varsa kaşık yok. Ama o karidesin bir tık fazla pişmesi haricinde üst düzey, harika, mükemmel, lezzetli, dengeli, uyumlu. Aklına ne geliyorsa o kadar başarılı bir tabak yaptın. Seni tebrik ediyorum. Burada yediğim en iyi başlangıç tabağı diyebilirim."



