Hayat Geri sayım başladı Matrix serisinin 4 filmi The Matrix Resurrections yarın vizyonda
SİNEMA

Geri sayım başladı: Matrix serisinin 4. filmi 'The Matrix Resurrections' yarın vizyonda

The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü beyaz perdeye taşıyacak. Milyonlarca sinemaseverin merakla beklediği filmle ilgili beklentiler büyük.

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Haber Merkezi AA
Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?
The Matrix Resurrections

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" izleyici ile buluşacak. Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.

Merakla bekleniyor

Gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır.

Matrix 4'ün vizyon tarihi belli oldu
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The Matrix serisinin 4. filmi The Matrix Resurrections, çok yakın bir zamanda hayranlarıyla buluşmak üzere.
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Pandemi sebebiyle önce çekimlerinin, sonra da vizyon tarihinin üst üste ertelendiği filmin vizyon tarihi, bugün belli oldu.
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1999 yılında beyaz perdeyle buluşan ve gerek konusu, gerekse zamanının çok ilerisindeki görüntüleriyle kısa sürede kült filmler arasına adını yazdıran bilim kurgu serisi The Matrix, serinin 3. filminin üzerinden 18 yıl geçmesinin ardından yeni filmi “The Matrix Resurrections” ile geri dönüyor.
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Merakla beklenen filmin afişi resmi The Matrix Resurrections sayfasına eklendi.
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Verilen bilgilere göre merakla beklenen film, ABD'de 22 Aralık'ta, ülkemizde ise 24 Aralık 2021’de sinemalara geliyor.
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Paylaşılan posterde, Neo ve Trinity başta olmak üzere, yeni filmin ön planında yer alan karakterler görülüyor.
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1999 yılında sinemaya yön veren filmlerden biri olarak gösterime giren The Matrix ve 2003 yılında peş peşe vizyona giren The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions'ın devam filmi olan The Matrix Resurrections, 18 yıl sonra Neo ve Trinity'nin geri dönüşünü müjdeliyor.
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Yine yaratıcı görsel tercihlerin olduğu film, etkileyici senaryo ve elbette aksiyon sahneleriyle dolu olacak.
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Lana Wachowski'nin bu kez tek başına yönettiği ve senaryosunu David Mitchell ve Aleksandar Hemon'la birlikte kaleme aldığı film, Neo'nun kafasındaki bazı soru işaretlerini bulmaya çalışmasıyla başlıyor.
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Orijinal filmlerde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi isimler yeniden karşımıza çıkacak.
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Oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler arasında Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Jonathan Groff, Christina Ricci ve Priyanka Chopra Jonas yer alıyor. Film, 24 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.
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İşte Matrix efsanesinin unutulmaz kareleri
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Matrix 4'ün vizyon tarihi belli oldu
Efsaneler arasında yer alan film serisi Matrix'in dördüncü bölümü olan The Matrix Resurrections'tan ilk poster paylaşıldı. Serinin vizyon tarihi de belli oldu.


  • Lana Wachowski'nin yönettiği filmin, Wachowski kardeşler tarafından oluşturulan karakterlere dayanarak yazılan senaryosu David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski imzası taşıyor.

Sinema salonlarında yarın vizyona girecek 10 yeni film
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.<br><br>İşte yarın vizyona girecek filmlerin listesi:
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MATRIX 4<br><br>Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster'in başrollerinde oynadığı 1999 yapımı \"Matrix\" yeniden beyaz perdeye yansıtılacak.<br><br>
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Lilly Wachowski ve Lana Wachowski'nin birlikte yönettiği film, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.<br><br>
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Wachowski Kardeşler'in sinema tarihine adını yazdıran yapım, bir hacker olan Neo ile ona yaşadığı hayatın Matrix adında bir simülasyon olduğunu gösteren Trinity ve Morpheus'un düzene karşı verdikleri savaşı konu ediniyor.<br><br>
Title
'BATI YAKASININ HİKAYESİ'<br><br>Filmleri büyük gişe başarıları kazanmış Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in yeni filmi \"Batı Yakasının Hikayesi\" Türk izleyicisi ile buluşacak.<br><br>
Title
1957'de sahnelenen aynı adlı müzikalden uyarlanan film, iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.<br><br>
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Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez ve Rita Moreno'nun başrollerinde oynadığı yapımın senaryosunu Tony Kushner kaleme aldı.<br><br>
Title
'DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ'<br><br>Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı \"Dayı: Bir Adamın Hikayesi\", adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini odağına alıyor.<br><br>
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Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, Murat Akkoyunlu ve Banu Fotocan'ın rol aldığı filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.<br><br>
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'BAYRAM ŞEKERİ'<br><br>Öykü German, Ulaş İnan Torun, Arben Akış, Deniz Oral ve Aslı Bankoğlu'nun oynadığı \"Bayram Şekeri\" adlı filmin yönetmenliğini Bilal Kalyoncu üstlendi.<br><br>
Title
Dram türündeki yapım, bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir ailenin hikayesini konu ediniyor.<br><br>
Title
'HADİ BE'<br><br>Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur'un oynadığı yerli komedi filmi \"Hadi Be\", arkadaşları yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.<br><br>
Title
'PETROV GRİP OLDU'<br><br>Rus sinemacı Kirill Serebrennikov'un beyaz perdeye uyarladığı \"Petrov Grip Oldu\" adlı kara komedinin başrollerinde Yuri Kolokolnikov ve Yuliya Peresild oynadı.<br><br><br>
Title
Almanya, Fransa, İsviçre ve Rusya ortak yapımı filmde \"Grip olan ve sürekli öksüren çizgi roman sanatçısı Petrov, arkadaşı Igor tarafından uzun bir yürüyüşe çıkarılır. Gerçekle fantezi arasında gidip gelen ilginç olaylar, art arda yaşanmaya başlar.\"<br><br>
Title
Sovyetlerin son döneminden bugüne uzanan film, masal ile kabus arası bir Rusya portresi sunmayı amaçlıyor.<br><br>
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'SATRANÇ'<br><br>Philipp Stölzl tarafından yönetilen; Oliver Masucci, Rolf Lassgard, Albrecht Schuch, Birgit Minichmayr ve Samuel Finzi gibi isimlerin rol aldığı Alman yapımı \"Satranç\", Stefan Zweig'ın aynı isimle yayımlanan eserinden sinemaya uyarlandı.<br><br>
Title
'EVDEKİLER'<br><br>Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham ve Jake Curran'ın rol aldığı \"Evdekiler\", korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday.<br><br>
Title
Julius Berg'in yönetmenliğini üstlendiği film; yaşadıkları kasabada yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.<br><br>
Title
'LAİN'<br><br>Onur Aldoğan'ın yönettiği; Yalın Cengiz, Funda Dönmez, Rıfat Kanpara, Doruk Emek ve Sinan Taşkan'ın oynadığı yerli korku filmi \"Lain travmatik geçmişiyle yüzleşmek için doğup büyüdüğü köye eşi ile birlikte geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.<br><br>
Title
'AZAMET'<br><br>Cengiz Kaplan tarafından yönetilen haftanın bir diğer korku filmi \"Azamet üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne dönen Kübra'nın, kardeşi Büşra'nın hayatına yeniden müdahil olmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.<br><br>
Sinema salonlarında yarın vizyona girecek 10 yeni film
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.


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