Geri sayım başladı: Matrix serisinin 4. filmi 'The Matrix Resurrections' yarın vizyonda

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" izleyici ile buluşacak. Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.

Merakla bekleniyor

Gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır.

REKLAM

FOTOĞRAF 16 The Matrix serisinin 4. filmi The Matrix Resurrections, çok yakın bir zamanda hayranlarıyla buluşmak üzere. Pandemi sebebiyle önce çekimlerinin, sonra da vizyon tarihinin üst üste ertelendiği filmin vizyon tarihi, bugün belli oldu. 1999 yılında beyaz perdeyle buluşan ve gerek konusu, gerekse zamanının çok ilerisindeki görüntüleriyle kısa sürede kült filmler arasına adını yazdıran bilim kurgu serisi The Matrix, serinin 3. filminin üzerinden 18 yıl geçmesinin ardından yeni filmi “The Matrix Resurrections” ile geri dönüyor. Merakla beklenen filmin afişi resmi The Matrix Resurrections sayfasına eklendi. Verilen bilgilere göre merakla beklenen film, ABD'de 22 Aralık'ta, ülkemizde ise 24 Aralık 2021’de sinemalara geliyor. Paylaşılan posterde, Neo ve Trinity başta olmak üzere, yeni filmin ön planında yer alan karakterler görülüyor. 1999 yılında sinemaya yön veren filmlerden biri olarak gösterime giren The Matrix ve 2003 yılında peş peşe vizyona giren The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions'ın devam filmi olan The Matrix Resurrections, 18 yıl sonra Neo ve Trinity'nin geri dönüşünü müjdeliyor. Yine yaratıcı görsel tercihlerin olduğu film, etkileyici senaryo ve elbette aksiyon sahneleriyle dolu olacak. Lana Wachowski'nin bu kez tek başına yönettiği ve senaryosunu David Mitchell ve Aleksandar Hemon'la birlikte kaleme aldığı film, Neo'nun kafasındaki bazı soru işaretlerini bulmaya çalışmasıyla başlıyor. Orijinal filmlerde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi isimler yeniden karşımıza çıkacak. Oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler arasında Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Jonathan Groff, Christina Ricci ve Priyanka Chopra Jonas yer alıyor. Film, 24 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek. İşte Matrix efsanesinin unutulmaz kareleri Matrix 4'ün vizyon tarihi belli oldu Efsaneler arasında yer alan film serisi Matrix'in dördüncü bölümü olan The Matrix Resurrections'tan ilk poster paylaşıldı. Serinin vizyon tarihi de belli oldu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Lana Wachowski'nin yönettiği filmin, Wachowski kardeşler tarafından oluşturulan karakterlere dayanarak yazılan senaryosu David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski imzası taşıyor.